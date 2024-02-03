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"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html
"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному
"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному - РИА Новости, 03.02.2024
"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному
Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:40
2024-02-03T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
руслан бортник
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. &quot;Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он &lt;...&gt; согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. &lt;...&gt;. Будет политическая казнь по-украински&quot;, — считает эксперт.По словам Бортника, Зеленскому крайне невыгодно увольнять Залужного указом президента. Отставной главком уйдет на "вершине народного доверия" и быстро превратится в главную фигуру киевской оппозиции. Аналитик уверен, что к Залужном примкнут все оппоненты Зеленского в парламенте и даже многие парламентарии из президентского блока "Слуга народа"."Он (Залужный. — Прим. ред.) превратится в такой себе ледокол, вокруг которого все объединятся, которого критиковать невозможно. &lt;...&gt; И дальше падает занавес (для власти Зеленского. — Прим. ред.)", — описал политолог.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, руслан бортник, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному

Политолог Бортник: Зеленский хочет, чтобы Залужный уволился сам

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он <...> согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. <...>. Будет политическая казнь по-украински", — считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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По словам Бортника, Зеленскому крайне невыгодно увольнять Залужного указом президента. Отставной главком уйдет на "вершине народного доверия" и быстро превратится в главную фигуру киевской оппозиции. Аналитик уверен, что к Залужном примкнут все оппоненты Зеленского в парламенте и даже многие парламентарии из президентского блока "Слуга народа".
"Он (Залужный. — Прим. ред.) превратится в такой себе ледокол, вокруг которого все объединятся, которого критиковать невозможно. <...> И дальше падает занавес (для власти Зеленского. — Прим. ред.)", — описал политолог.
По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Вчера, 19:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРуслан БортникВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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