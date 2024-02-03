"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному
Политолог Бортник: Зеленский хочет, чтобы Залужный уволился сам
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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"Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он <...> согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. <...>. Будет политическая казнь по-украински", — считает эксперт.
По словам Бортника, Зеленскому крайне невыгодно увольнять Залужного указом президента. Отставной главком уйдет на "вершине народного доверия" и быстро превратится в главную фигуру киевской оппозиции. Аналитик уверен, что к Залужном примкнут все оппоненты Зеленского в парламенте и даже многие парламентарии из президентского блока "Слуга народа".
"Он (Залужный. — Прим. ред.) превратится в такой себе ледокол, вокруг которого все объединятся, которого критиковать невозможно. <...> И дальше падает занавес (для власти Зеленского. — Прим. ред.)", — описал политолог.
По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.