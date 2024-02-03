https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html

"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному

"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному - РИА Новости, 03.02.2024

"Его казнят". В Киеве раскрыли, что Зеленский уготовил Залужному

Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:40

2024-02-03T01:40

2024-02-03T01:40

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

руслан бортник

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886574261_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_94581fde6cc6fe6496875b7e77bbcc1e.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зеленский хочет добиться увольнения Залужного по собственному желанию, чтобы главком ВСУ не смог стать мощной политической фигурой после отставки, предположил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka. "Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он <...> согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. <...>. Будет политическая казнь по-украински", — считает эксперт.По словам Бортника, Зеленскому крайне невыгодно увольнять Залужного указом президента. Отставной главком уйдет на "вершине народного доверия" и быстро превратится в главную фигуру киевской оппозиции. Аналитик уверен, что к Залужном примкнут все оппоненты Зеленского в парламенте и даже многие парламентарии из президентского блока "Слуга народа"."Он (Залужный. — Прим. ред.) превратится в такой себе ледокол, вокруг которого все объединятся, которого критиковать невозможно. <...> И дальше падает занавес (для власти Зеленского. — Прим. ред.)", — описал политолог.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html

https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валерий залужный, владимир зеленский, руслан бортник, вооруженные силы украины, министерство обороны украины