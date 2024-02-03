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Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине - РИА Новости, 03.02.2024
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15:13 03.02.2024 (обновлено: 15:40 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине - РИА Новости, 03.02.2024
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал распустить Североатлантический альянс и Европейский союз из-за усилившейся риторики о РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:13
2024-02-03T15:40
в мире
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флориан филиппо
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал распустить Североатлантический альянс и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией."Вот и румынский генерал проболтался: "Война идет не между Украиной и Россией, а между "демократическим миром" и Россией, то есть НАТО против России: очевидно! Давайте остановим этот стремительный бросок к катастрофе, немедленно ликвидировав ЕС и НАТО!" — написал он.Как отметил политик, все больше официальных лиц на Западе выступают с истерическими речами, в которых настраивают общество на войну с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
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в мире, россия, украина, москва, флориан филиппо, владимир путин, нато, патриот, евросоюз, франция
В мире, Россия, Украина, Москва, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, Патриот, Евросоюз, Франция
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине

Филиппо призвал ликвидировать НАТО и ЕС из-за угрозы войны с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал распустить Североатлантический альянс и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.
"Вот и румынский генерал проболтался: "Война идет не между Украиной и Россией, а между "демократическим миром" и Россией, то есть НАТО против России: очевидно! Давайте остановим этот стремительный бросок к катастрофе, немедленно ликвидировав ЕС и НАТО!" — написал он.

В четверг, 1 февраля, начальник Штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад призвал население страны быть готовым к войне с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил политик, все больше официальных лиц на Западе выступают с истерическими речами, в которых настраивают общество на войну с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, она к этому готова.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Источник: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
2 февраля, 23:09
 
В миреРоссияУкраинаМоскваФлориан ФилиппоВладимир ПутинНАТОПатриотЕвросоюзФранция
 
 
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