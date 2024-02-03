https://ria.ru/20240203/kanada-1925147198.html

Архивы раскрыли, почему Канада разрешила въезд бойцам дивизии СС "Галичина"

Архивы раскрыли, почему Канада разрешила въезд бойцам дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 03.02.2024

Архивы раскрыли, почему Канада разрешила въезд бойцам дивизии СС "Галичина"

Украинским бойцам дивизии СС "Галичина" после долгих переговоров в 1950-х годах разрешили въезд в Канаду, рассчитывая на их лояльность правительству... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:38

2024-02-03T00:38

2024-02-03T00:38

в мире

канада

великобритания

россия

владимир зеленский

джастин трюдо

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458078_236:0:2369:1200_1920x0_80_0_0_b4bbd3890660ae873b20a3fc0dd4c547.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Украинским бойцам дивизии СС "Галичина" после долгих переговоров в 1950-х годах разрешили въезд в Канаду, рассчитывая на их лояльность правительству североамериканской страны и антисоветские взгляды, свидетельствуют архивные материалы. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе - в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из сел. Библиотека и архив Канады в пятницу обнародовали в интернете 600-страничный доклад историка Алти Родала, который в середине 1980-х расследовал иммиграцию бывших нацистов в Канаду. Как говорится в этих материалах, лоббисты добивались принятия в Канаду около 8 тысяч служивших в дивизии СС "Галичина", а также более 20 тысяч украинцев, находившихся в немецких трудовых лагерях. Чтобы обеспечить положительное решение по первой группе, бывших нацистских солдат могли выдавать за заключенных, писал историк. До 1950-х годов добиться разрешения на въезд эсэсовцев не получалось на фоне обвинений в их соучастии военным преступлениям, но после произошла перемена, говорится в материалах. Вопрос стоял о связях этих украинцев с националистическими группами в Канаде или террористическими организациями коллаборационистов в годы войны, пишет Родал. Чиновники пришли к выводу, что бывшие бойцы дивизии "Галичина" смогут примкнуть к антикоммунистическим украинским националистам. "Чиновники были удовлетворены тем, что бойцы дивизии были антисоветчиками и в случае принятия в Канаду, вероятно, могли бы вобрать в себя различные политически пассивные организации украинских националистов, которые считаются лояльными Канаде и противящимися коммунизму", - говорится в материалах. К лету 1950 года кабинет министров решил, что "проживающие в Великобритании украинцы будут приняты в Канаду, несмотря на службу в немецкой армии", но после специальной проверки, говорится в материалах. Вопрос обсуждался в парламенте, где представители исполнительной власти заверили, что из детей бойцов дивизии могут выйти достойные сыны канадского отечества, а при приеме к ним следует применять обычные правила, распространяющиеся на мигрантов, рассказывает Родал. Решению противились в еврейских организациях, но это лишь ненадолго отложило его исполнение, говорится в материалах. Сначала в страну разрешили допустить "украинцев, которые были военнопленными в Великобритании, несмотря на их службу в силах врага", и "с послаблением политики в отношении этнических немцев, немцев и эсэсовцев в общем, правительство с некоторыми колебаниями утвердило принятие украинцев-эсэсовцев", говорится в архивном докладе.

https://ria.ru/20231113/tryudo-1909036001.html

https://ria.ru/20231102/natsizm-1906843058.html

канада

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, великобритания, россия, владимир зеленский, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф