https://ria.ru/20240203/kanada-1925145316.html
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы - РИА Новости, 03.02.2024
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы
Канадское правительство после Второй мировой войны недостаточно проверяло желающих прибыть в страну, принимая коллаборационистов и сторонников нацистов,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:12
2024-02-03T00:12
2024-02-03T01:22
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Канадское правительство после Второй мировой войны недостаточно проверяло желающих прибыть в страну, принимая коллаборационистов и сторонников нацистов, говорится в архивном докладе историка Алти Родала. Доклад Родала был составлен в середине 1980-х годов для комиссии по расследованию приема в Канаду военных преступников, которую возглавлял бывший судья из провинции Квебек. Архивный 600-страничный документ обнародовала на своем сайте библиотека и архив Канады. Родал описывает эпизоды, когда в лагерях для беженцев оказывались военные преступники или жалобы на возможные ошибки при принятии, позволившие нацистам попасть в страну. В конце 1940-х годов, как говорится в материале, принятие в Канаду некоторых специальных категорий беженцев могло привести к тому, что в них "попадали лица с преступным прошлым, оказывавшиеся в Канаде относительно легко". Как говорится в докладе, описанные историком эпизоды "вступают в яркое противоречие с недостатком обеспокоенности в последующие годы о сочувствующих нацистам или прямых коллаборационистах, в совокупности с практически несуществующей процедурой проверки людей, которые могли с большой вероятностью быть коллаборационистами или военными преступниками".
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
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в мире, канада, квебек (провинция)
В мире, Канада, Квебек (провинция)
В Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, показали архивы
Архив: в Канаде после Второй мировой не проверяли беженцев, принимая нацистов
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Канадское правительство после Второй мировой войны недостаточно проверяло желающих прибыть в страну, принимая коллаборационистов и сторонников нацистов, говорится в архивном докладе историка Алти Родала.
Доклад Родала был составлен в середине 1980-х годов для комиссии по расследованию приема в Канаду военных преступников, которую возглавлял бывший судья из провинции Квебек
. Архивный 600-страничный документ обнародовала на своем сайте библиотека и архив Канады.
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Родал описывает эпизоды, когда в лагерях для беженцев оказывались военные преступники или жалобы на возможные ошибки при принятии, позволившие нацистам попасть в страну. В конце 1940-х годов, как говорится в материале, принятие в Канаду некоторых специальных категорий беженцев могло привести к тому, что в них "попадали лица с преступным прошлым, оказывавшиеся в Канаде относительно легко".
Как говорится в докладе, описанные историком эпизоды "вступают в яркое противоречие с недостатком обеспокоенности в последующие годы о сочувствующих нацистам или прямых коллаборационистах, в совокупности с практически несуществующей процедурой проверки людей, которые могли с большой вероятностью быть коллаборационистами или военными преступниками".
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