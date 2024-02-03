https://ria.ru/20240203/kakao-1925203186.html
Россия может начать выращивание какао-бобов, считает эксперт
Россия может начать выращивание какао-бобов, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2024
Россия может начать выращивание какао-бобов, считает эксперт
Рост цен на какао-бобы в мире в глобальной перспективе открывает для России возможность выращивания плодов на своих территориях, заявил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:53
2024-02-03T13:53
2024-02-03T15:34
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рост цен на какао-бобы в мире в глобальной перспективе открывает для России возможность выращивания плодов на своих территориях, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ, экономист Алексей Кук. Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года. "Как эксперт рынка FoodNet могу сказать, что подобные тренды в сочетании с взятым курсом на технологический суверенитет открывают для нас достаточно неожиданную возможность по развертыванию производства собственных какао-бобов (и не только их) на основе технологий индустриального фермерства. Сегодня уже есть все технологические заделы для того, чтобы превратить регионы с избыточной генерацией тепла и СО2 в своеобразные "оазисы", не зависящие от климата и полностью обеспечивающие себя и соседей любой растительной продукцией", - сказал Кук. Он добавил, что "так мы могли бы одновременно решать проблемы и климата, и продовольственной безопасности, поскольку вызов с какао-бобами - наверняка не последний и уж точно не единственный". "Дело, собственно, за малым - довести до ума технологии и развернуть собственное производство оборудования, что, кстати, дало бы дополнительные преимущества с точки зрения обеспечения технологического суверенитета, так как индустриальное фермерство требует высокотехнологичного оборудования, средств связи и большого количества различных программных продуктов. Эту отрасль можно было бы использовать как катализатор роста не хуже, чем БАС. Поэтому ответы на эти вызовы у нас в России есть, вопрос лишь в том, успеем ли мы их реализовать вовремя", - добавил специалист. В то же время Кук заявил, что "любой дефицит является возможностью для входа на рынок новых игроков". "Особенно в том случае, если этих игроков поддержит крупный партнер, в данном случае - заинтересованный потребитель в лице кого-то из развитых стран. Так что не удивляйтесь, если через некоторое время в мире появятся новые бренды производителей какао-бобов, причем из стран, которые традиционно с какао не ассоциировались", - считает специалист. Он добавляет, что "это, конечно, история "вдолгую", поскольку развертывание подобного производства - процесс, который займет около 10 лет при самых благоприятных условиях". "Поэтому в коротком периоде нас, скорее всего, ожидает одновременно повышение цен и сокращение ассортимента шоколадных изделий, в сочетании с появлением в составе большего количества заменителей", - заключил Кук.
https://ria.ru/20240202/yaytsa-1924939454.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Россия может начать выращивание какао-бобов, считает эксперт
Кук: рост цен на какао-бобы открывает для РФ путь выращивания плодов у себя
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рост цен на какао-бобы в мире в глобальной перспективе открывает для России возможность выращивания плодов на своих территориях, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ, экономист Алексей Кук.
Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года.
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"Как эксперт рынка FoodNet могу сказать, что подобные тренды в сочетании с взятым курсом на технологический суверенитет открывают для нас достаточно неожиданную возможность по развертыванию производства собственных какао-бобов (и не только их) на основе технологий индустриального фермерства. Сегодня уже есть все технологические заделы для того, чтобы превратить регионы с избыточной генерацией тепла и СО2 в своеобразные "оазисы", не зависящие от климата и полностью обеспечивающие себя и соседей любой растительной продукцией", - сказал Кук.
Он добавил, что "так мы могли бы одновременно решать проблемы и климата, и продовольственной безопасности, поскольку вызов с какао-бобами - наверняка не последний и уж точно не единственный".
"Дело, собственно, за малым - довести до ума технологии и развернуть собственное производство оборудования, что, кстати, дало бы дополнительные преимущества с точки зрения обеспечения технологического суверенитета, так как индустриальное фермерство требует высокотехнологичного оборудования, средств связи и большого количества различных программных продуктов. Эту отрасль можно было бы использовать как катализатор роста не хуже, чем БАС. Поэтому ответы на эти вызовы у нас в России есть, вопрос лишь в том, успеем ли мы их реализовать вовремя", - добавил специалист.
В то же время Кук заявил, что "любой дефицит является возможностью для входа на рынок новых игроков". "Особенно в том случае, если этих игроков поддержит крупный партнер, в данном случае - заинтересованный потребитель в лице кого-то из развитых стран. Так что не удивляйтесь, если через некоторое время в мире появятся новые бренды производителей какао-бобов, причем из стран, которые традиционно с какао не ассоциировались", - считает специалист.
Он добавляет, что "это, конечно, история "вдолгую", поскольку развертывание подобного производства - процесс, который займет около 10 лет при самых благоприятных условиях".
"Поэтому в коротком периоде нас, скорее всего, ожидает одновременно повышение цен и сокращение ассортимента шоколадных изделий, в сочетании с появлением в составе большего количества заменителей", - заключил Кук.
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