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Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/javelin-1925191643.html
Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину
Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину - РИА Новости, 03.02.2024
Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, решение о поставке которых было принято в декабре прошлого года, прибыли на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:34
2024-02-03T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
россия
ханно певкур
сергей лавров
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, решение о поставке которых было принято в декабре прошлого года, прибыли на Украину, сообщила в субботу пресс-служба военного ведомства. По данным минобороны, в доставленный пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника, водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро. В сообщении пресс-службы приводятся слова Певкура о том, что он "рад, что очередной пакет помощи прибыл на Украину". Ранее глава минобороны сообщал, что Эстония готова выделять на военную помощь Украине 0,25% от ВВП в течение четырех лет. По состоянию на начало 2024 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро, или более 1,3% ВВП. Эстония провела также обучение для более чем 1300 украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html
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в мире, украина, эстония, россия, ханно певкур, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Россия, Ханно Певкур, Сергей Лавров, НАТО
Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину

Певкур: противотанковые ракеты Javelin прибыли на Украину

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin)
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Джавелин (Javelin) - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, решение о поставке которых было принято в декабре прошлого года, прибыли на Украину, сообщила в субботу пресс-служба военного ведомства.
По данным минобороны, в доставленный пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника, водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро.
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В сообщении пресс-службы приводятся слова Певкура о том, что он "рад, что очередной пакет помощи прибыл на Украину".
Ранее глава минобороны сообщал, что Эстония готова выделять на военную помощь Украине 0,25% от ВВП в течение четырех лет.
По состоянию на начало 2024 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро, или более 1,3% ВВП. Эстония провела также обучение для более чем 1300 украинских военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияРоссияХанно ПевкурСергей ЛавровНАТО
 
 
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