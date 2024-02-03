https://ria.ru/20240203/javelin-1925191643.html

Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину

Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину - РИА Новости, 03.02.2024

Глава Минобороны Эстонии заявил о прибытии ракет Javelin на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, решение о поставке которых было принято в декабре прошлого года, прибыли на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:34

2024-02-03T12:34

2024-02-03T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

эстония

россия

ханно певкур

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795713909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50b093e802bc9e2032df5b0ceae5513d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что противотанковые ракеты Javelin, решение о поставке которых было принято в декабре прошлого года, прибыли на Украину, сообщила в субботу пресс-служба военного ведомства. По данным минобороны, в доставленный пакет помощи также входили пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника, водолазное оборудование. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро. В сообщении пресс-службы приводятся слова Певкура о том, что он "рад, что очередной пакет помощи прибыл на Украину". Ранее глава минобороны сообщал, что Эстония готова выделять на военную помощь Украине 0,25% от ВВП в течение четырех лет. По состоянию на начало 2024 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро, или более 1,3% ВВП. Эстония провела также обучение для более чем 1300 украинских военных. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эстония, россия, ханно певкур, сергей лавров, нато