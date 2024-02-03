https://ria.ru/20240203/italiya-1925261234.html

Умер сын последнего короля Италии

Умер сын последнего короля Италии - РИА Новости, 03.02.2024

Умер сын последнего короля Италии

Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский умер в Женеве на 87-м году жизни, говорится в сообщении Савойского дома. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:39

2024-02-03T21:39

2024-02-03T21:39

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РИМ, 3 фев - РИА Новости. Сын последнего короля Италии Умберто II Виктор Эммануил Савойский умер в Женеве на 87-м году жизни, говорится в сообщении Савойского дома. Согласно заявлению, представитель знатного рода спокойно скончался в кругу своей семьи. В 1978 году Виктора Эммануила обвинили в убийстве немецкого юноши на острове Корсика из-за ссоры вокруг прогулочного катера. Парижский суд оправдал итальянского аристократа, однако в 2006 году Виктор Эммануил случайно сознался в преднамеренном убийстве 19-летнего молодого человека. Повторное расследования дела оказалось невозможным. В июне прошлого года внук Умберто II, сын Виктора Эммануила принц Эммануил Филиберт Савойский объявил, что намерен отказаться от права на итальянский престол, которого на самом деле больше не существует, и отречься в пользу своей старшей дочери, 19-летней Виттории. В 2020 году Виктор Эммануил как глава Савойского королевского дома изменил правила наследования, согласно которым наследником престола мог быть только мужчина. Эммануил Филиберт назвал это решение своего отца "справедливым и современным". В случае если принц Эммануил Филиберт осуществит свое намерение, право на престол получит Виттория Савойская, которая сейчас изучает в Великобритании историю искусств и политологию. В мае 1946 года король Италии Виктор Эммануил III, правивший страной почти 46 лет, отрекся от престола в пользу своего сына Умберто II, тогда же Виктор Эммануил Савойский, который в случае вступления на престол стал бы править Итальянским королевством под именем Эммануила IV, был провозглашен наследным принцем. Однако уже в июне в стране состоялся конституционный референдум, который установил республиканскую форму правления. Одно из положений Конституции республики закрепило клеймо изгнания за членами и потомками Савойской династии по мужской линии. Им было запрещено не только занимать официальные должности и выборные посты, но и вообще посещать Италию. Представители монаршего дома смогли вернуться в Италию только в ноябре 2002 года после того, как Эммануил Филиберт добился в парламенте Италии частичного снятия этого запрета.

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италия, женева (город), корсика, в мире