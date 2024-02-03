https://ria.ru/20240203/iran-1925245950.html
Сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
Сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана - РИА Новости, 03.02.2024
Сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провели учения в субботу на военной базе Самин аль-Аима в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:20
2024-02-03T19:20
2024-02-03T19:20
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провели учения в субботу на военной базе Самин аль-Аима в северо-восточной провинции Хорасан-Резави, об это сообщило иранское госагентсто Tasnim. "Учения по обороне и безопасности "Раджбиюн" прошли на северо-востоке страны на базе Сухопутных войск КСИР Самин Аль-Аима", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе этих учений войсковые подразделения КСИР, включая артиллерию, бронетехнику и спецназ, проработали сценарии военных действий с рядом оперативных тактик
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в мире, иран
Сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
Tasnim: сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана провели учения в субботу на военной базе Самин аль-Аима в северо-восточной провинции Хорасан-Резави, об это сообщило иранское госагентсто Tasnim.
"Учения по обороне и безопасности "Раджбиюн" прошли на северо-востоке страны на базе Сухопутных войск КСИР Самин Аль-Аима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе этих учений войсковые подразделения КСИР, включая артиллерию, бронетехнику и спецназ, проработали сценарии военных действий с рядом оперативных тактик
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