https://ria.ru/20240203/irak-1925227080.html
В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов
В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов - РИА Новости, 03.02.2024
В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов
Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу объявил в стране всеобщий траур по жертвам американских авиаударов на западе Ирака, сообщила... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:01
2024-02-03T17:01
2024-02-03T17:27
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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу объявил в стране всеобщий траур по жертвам американских авиаударов на западе Ирака, сообщила пресс-служба премьера в социальной сети Х.В ночь на субботу авиация США нанесла удары по западу Ирака и востоку Сирии в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих."Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани отдал распоряжение объявить всеобщий траур во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня в память по погибшим среди наших вооруженных сил и мирных жителей в результате американской бомбардировки районов Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар", - уточнила пресс-служба.
https://ria.ru/20240203/irak-1925198776.html
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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Ирак, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов
В Ираке объявили всеобщий траур из-за последствий ударов США