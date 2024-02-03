https://ria.ru/20240203/irak-1925227080.html

В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов

В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов - РИА Новости, 03.02.2024

В Ираке объявили всеобщий траур после американских ударов

Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу объявил в стране всеобщий траур по жертвам американских авиаударов на западе Ирака, сообщила... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:01

2024-02-03T17:01

2024-02-03T17:27

в мире

ирак

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу объявил в стране всеобщий траур по жертвам американских авиаударов на западе Ирака, сообщила пресс-служба премьера в социальной сети Х.В ночь на субботу авиация США нанесла удары по западу Ирака и востоку Сирии в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих."Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани отдал распоряжение объявить всеобщий траур во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня в память по погибшим среди наших вооруженных сил и мирных жителей в результате американской бомбардировки районов Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар", - уточнила пресс-служба.

https://ria.ru/20240203/irak-1925198776.html

ирак

сша

сирия

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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия