https://ria.ru/20240203/irak-1925198776.html
Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны
Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны - РИА Новости, 03.02.2024
Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны
Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака в субботу призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:27
2024-02-03T13:27
2024-02-03T13:41
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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака в субботу призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении комитета."Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть", - отмечается в заявлении."Комитет призывает правительство Ирака взять на себя ответственность по защите бойцов Сил народного ополчения, одного из формирований иракских вооруженных сил, путем подачи официальной жалобы в Совет Безопасности ООН и ускорения процесса достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции, их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации", - заявили члены комитета.
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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Ирак, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны
Ирак после ударов США призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны