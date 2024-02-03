https://ria.ru/20240203/irak-1925198776.html

Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны

Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны - РИА Новости, 03.02.2024

Ирак призвал к скорейшему выводу иностранных войск из страны

Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака в субботу призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:27

2024-02-03T13:27

2024-02-03T13:41

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ирак

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Комитет по безопасности и обороне парламента Ирака в субботу призвал правительство страны к скорейшему заключению соглашения о выводе войск стран международной коалиции из Ирака, говорится в поступившем РИА Новости сообщении комитета."Подобные нападения являются нарушением суверенитета Ирака и их повторение ослабляет взаимодействие в области безопасности между Ираком и США, которое является частью совместного соглашения о военном сотрудничестве, которое необходимо пересмотреть", - отмечается в заявлении."Комитет призывает правительство Ирака взять на себя ответственность по защите бойцов Сил народного ополчения, одного из формирований иракских вооруженных сил, путем подачи официальной жалобы в Совет Безопасности ООН и ускорения процесса достижения соглашения о выходе из Ирака войск США и международной коалиции, их присутствие в Ираке приводит к дестабилизации ситуации", - заявили члены комитета.

https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html

ирак

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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон