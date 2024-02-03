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Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией - РИА Новости, 03.02.2024
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12:52 03.02.2024 (обновлено: 13:09 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией - РИА Новости, 03.02.2024
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией
Заявление США о координации ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары представляют собой неприкрытую агрессию, говорится в заявлении иракского... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:52
2024-02-03T13:09
в мире
ирак
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
джон кирби
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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Заявление США о координации ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары представляют собой неприкрытую агрессию, говорится в заявлении иракского правительства.Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что жертвами обстрелов США в провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек. Представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что США предупредили власти Ирака о предстоящих ударах по объектам в этой стране."Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", - сообщил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.Аль-Авади подчеркнул, что действия США представляют собой неприкрытую агрессию, и заявил, что присутствие в Ираке сил международной коалиции "стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны".В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html
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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Джон Кирби, Министерство обороны США
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией

Ирак назвал неприкрытой агрессией авиаудары США по территории страны

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Заявление США о координации ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары представляют собой неприкрытую агрессию, говорится в заявлении иракского правительства.
Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что жертвами обстрелов США в провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек. Представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что США предупредили власти Ирака о предстоящих ударах по объектам в этой стране.
«
"Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", - сообщил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.
Аль-Авади подчеркнул, что действия США представляют собой неприкрытую агрессию, и заявил, что присутствие в Ираке сил международной коалиции "стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны".
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Иран отреагировал на удары США по Ираку и Сирии
Вчера, 12:58
 
В миреИракСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияДжон КирбиМинистерство обороны США
 
 
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