Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией
Ирак назвал неприкрытой агрессией авиаудары США по территории страны
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
КАИР, 3 фев - РИА Новости. Заявление США о координации ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары представляют собой неприкрытую агрессию, говорится в заявлении иракского правительства.
Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что жертвами обстрелов США в провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек. Представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что США предупредили власти Ирака о предстоящих ударах по объектам в этой стране.
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"Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", - сообщил официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади.
Аль-Авади подчеркнул, что действия США представляют собой неприкрытую агрессию, и заявил, что присутствие в Ираке сил международной коалиции "стало причиной угрозы безопасности и стабильности страны".
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.