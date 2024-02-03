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В Ираке заявили о гибели 16 человек при ударах США по западу страны
В Ираке заявили о гибели 16 человек при ударах США по западу страны - РИА Новости, 03.02.2024
В Ираке заявили о гибели 16 человек при ударах США по западу страны
Жертвами американских авиаударов по провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек, передает агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:11
2024-02-03T12:11
2024-02-03T13:17
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ДОХА, 3 фев — РИА Новости. Жертвами американских авиаударов по провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек, передает агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование."В результате американских обстрелов погибли 16 человек", — говорится в публикации.Минувшей ночью Центральное командование Dооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку по военной базе в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.По информации Минобороны Сирии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военнослужащих, государственной и частной собственности нанесен большой ущерб. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в районе Эль-Каим на западе страны.
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в мире, ирак, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Министерство обороны США
В Ираке заявили о гибели 16 человек при ударах США по западу страны
Shafaq News: жертвами ударов США по западу Ирака стали 16 человек