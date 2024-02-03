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Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2024
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02:19 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/irak-1925155958.html
Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник
Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2024
Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник
Штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар на западе Ирака мог быть поражен в результате новых авиаударов США по Ираку, сообщил РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T02:19
2024-02-03T02:19
в мире
ирак
сша
анбар (мухафаза)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар на западе Ирака мог быть поражен в результате новых авиаударов США по Ираку, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. "Первоначальная информация указывает, что авиаудары США были нацелены на штаб оперативного командования сил народного ополчения в районе Акашата на западе провинции Анбар. По предварительной информации, взрыв также был нацелен на штаб-квартиру группировки "Щит" 13-й бригады в Акашате", - отметил источник. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240203/irak-1925155485.html
ирак
сша
анбар (мухафаза)
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в мире, ирак, сша, анбар (мухафаза), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, США, Анбар (мухафаза), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник

Штаб командования шиитского ополчения в Ираке мог быть целью обстрелов США

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар на западе Ирака мог быть поражен в результате новых авиаударов США по Ираку, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
"Первоначальная информация указывает, что авиаудары США были нацелены на штаб оперативного командования сил народного ополчения в районе Акашата на западе провинции Анбар. По предварительной информации, взрыв также был нацелен на штаб-квартиру группировки "Щит" 13-й бригады в Акашате", - отметил источник.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек
02:14
 
В миреИракСШААнбар (мухафаза)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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