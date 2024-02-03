Штаб шиитского ополчения в Ираке мог быть целью США, сообщил источник
Штаб командования шиитского ополчения в Ираке мог быть целью обстрелов США
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар на западе Ирака мог быть поражен в результате новых авиаударов США по Ираку, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака.
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
"Первоначальная информация указывает, что авиаудары США были нацелены на штаб оперативного командования сил народного ополчения в районе Акашата на западе провинции Анбар. По предварительной информации, взрыв также был нацелен на штаб-квартиру группировки "Щит" 13-й бригады в Акашате", - отметил источник.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.