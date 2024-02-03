https://ria.ru/20240203/irak-1925155485.html

В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек

В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек - РИА Новости, 03.02.2024

В результате ударов США по округу Эль-Каим в Ираке погиб один человек

Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате американских бомбардировок объектов в районе Эль-Каим на западе Ирака, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:14

2024-02-03T02:14

2024-02-03T02:14

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министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате американских бомбардировок объектов в районе Эль-Каим на западе Ирака, сообщил РИА Новости источник в службах безопасности Ирака. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. "Согласно первоначальным данным, одно гражданское лицо погибло, еще один человек получил ранения в результате американских бомбардировок объектов в районе Эль-Каим в провинции Анбар на западе Ирака", - отметил источник. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925155306.html

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в мире, ирак, сша, иордания, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году