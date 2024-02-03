В Ираке обвинили США в нарушении суверенитета новыми ударами
ВС Ирака: удары США по Ираку представляют собой нарушение суверенитета
Американские военные в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 3 фев - РИА Новости. Новые удары США по Ираку представляют собой нарушение суверенитета страны, подрыв усилий иракского правительства стабилизировать ситуацию, являются угрозой, способной обернуться для Ирака и региона непредвиденными последствиями, говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя главнокомандующего вооруженных сил Ирака Яхьи Абдаллы.
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"Город Эль-Каим и приграничные районы Ирака подвергаются воздушным ударам авиации США, эти удары наносятся в тот момент, когда Ирак стремится обеспечить стабильность в регионе. Они представляют собой нарушение суверенитета Ирака, подрыв усилий иракского правительства и угрозу, которая способна обернуться для Ирака и региона непредвиденными катастрофическими последствиями для безопасности и стабильности", - отметил Абдалла.
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.