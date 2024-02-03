https://ria.ru/20240203/indiya-1925229681.html

Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году

Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году - РИА Новости, 03.02.2024

Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году

Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:14

2024-02-03T17:14

2024-02-03T17:14

выставка-форум "россия"

россия

индия

китай

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе экспертной панели на Дне туризма в рамках выставки "Россия". Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. "Еще много что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширения стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну - Индия", - сказал Вахруков. Он также отметил, что необходимо работать над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. Как сообщал в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников, Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

https://ria.ru/20240119/indiya-1918347589.html

https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html

россия

индия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, индия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, выставка-форум "россия"