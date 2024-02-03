https://ria.ru/20240203/indiya-1925229681.html
Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году
Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году - РИА Новости, 03.02.2024
Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году
Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:14
2024-02-03T17:14
2024-02-03T17:14
выставка-форум "россия"
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индия
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе экспертной панели на Дне туризма в рамках выставки "Россия". Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. "Еще много что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширения стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну - Индия", - сказал Вахруков. Он также отметил, что необходимо работать над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. Как сообщал в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников, Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.
https://ria.ru/20240119/indiya-1918347589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Индия, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия"
Россия хочет запустить безвизовый туристический обмен с Индией в этом году
Вахруков: МЭР рассчитывает запустить безвизовый туробмен с Индией в 2024 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ рассчитывает в 2024 году запустить безвизовый туристический обмен с Индией, по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Ираном, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе экспертной панели на Дне туризма в рамках выставки "Россия".
Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.
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"Еще много что предстоит сделать. Это и упрощение анкеты для электронной визы, и расширения стран для безвизового группового туробмена. На этот год мы ставим себе ключевой показатель и ключевую страну - Индия", - сказал Вахруков.
Он также отметил, что необходимо работать над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз.
Как сообщал в рамках ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников, Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.
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