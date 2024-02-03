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В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США - РИА Новости, 03.02.2024
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04:45 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159693.html
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США - РИА Новости, 03.02.2024
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США
В Грузии в 2024 году пройдут совместно с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner, говорится в программе кандидата в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:45
2024-02-03T04:45
в мире
сша
грузия
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. В Грузии в 2024 году пройдут совместно с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе. "В 2024 году в Грузии пройдут многонациональные учения сил специальных операций Европейского командования США - Trojan Footprint и американо-грузинские многонациональные учения - Noble Parter. Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента. В документе отмечено, что в 2024 году сумма, выделяемая для минобороны Грузии в рамках финансовой поддержки США, составит более 50 миллионов долларов США. Соответственно, в рамках двустороннего сотрудничества упор будет сделан на модернизацию техники сил обороны Грузии и продолжится активное сотрудничество с США в сфере обороны.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159429.html
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в мире, сша, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, США, Грузия, Ираклий Кобахидзе
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США

Программа Кобахидзе: в Грузии в 2024 году пройдут два типа военных учений с США

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и США
Флаги Грузии и США - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. В Грузии в 2024 году пройдут совместно с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе.
Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Кандидат в премьеры Грузии заявил об углублении сотрудничества с США
04:42
"В 2024 году в Грузии пройдут многонациональные учения сил специальных операций Европейского командования США - Trojan Footprint и американо-грузинские многонациональные учения - Noble Parter. Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента.
В документе отмечено, что в 2024 году сумма, выделяемая для минобороны Грузии в рамках финансовой поддержки США, составит более 50 миллионов долларов США. Соответственно, в рамках двустороннего сотрудничества упор будет сделан на модернизацию техники сил обороны Грузии и продолжится активное сотрудничество с США в сфере обороны.
Флаг Грузии
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году
1 февраля, 14:16
 
В миреСШАГрузияИраклий Кобахидзе
 
 
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