https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159693.html

В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США

В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США - РИА Новости, 03.02.2024

В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США

В Грузии в 2024 году пройдут совместно с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner, говорится в программе кандидата в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:45

2024-02-03T04:45

2024-02-03T04:45

в мире

сша

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. В Грузии в 2024 году пройдут совместно с США военные учения Trojan Footprint и многонациональный тренинг Noble Partner, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе. "В 2024 году в Грузии пройдут многонациональные учения сил специальных операций Европейского командования США - Trojan Footprint и американо-грузинские многонациональные учения - Noble Parter. Кроме того, грузинские военные примут участие в учениях, организованных США за рубежом", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента. В документе отмечено, что в 2024 году сумма, выделяемая для минобороны Грузии в рамках финансовой поддержки США, составит более 50 миллионов долларов США. Соответственно, в рамках двустороннего сотрудничества упор будет сделан на модернизацию техники сил обороны Грузии и продолжится активное сотрудничество с США в сфере обороны.

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159429.html

https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html

сша

грузия

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в мире, сша, грузия, ираклий кобахидзе