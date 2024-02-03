Рейтинг@Mail.ru
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/groby-1925207346.html
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище - РИА Новости, 03.02.2024
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:29
2024-02-03T14:29
происшествия
курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99489/72/994897223_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3d2531f1c6d763f1bf8d0c092d4e87fc.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации. Как сообщило в субботу издание Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг, на кладбище в курганском микрорайоне Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале. "Захоронение проведено, брошенных гробов на кладбище в Зайково нет", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, уточняет пресс-служба. РИА Новости пока не располагает комментарием профильных ведомств и организаций по поводу изначальных подробностей данной ситуации.
https://ria.ru/20240129/kriminal-1923717550.html
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99489/72/994897223_0:0:680:509_1920x0_80_0_0_01d99879ea9f51fad9d431dbd8d78aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган
Происшествия, Курган
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище

Горадминистрация: в Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище

© Фото : Администрация города КурганаГород Курган
Город Курган - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Администрация города Кургана
Город Курган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщило в субботу издание Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг, на кладбище в курганском микрорайоне Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале.
Участковый уполномоченный полиции во время осмотра дома - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
"Могила уже занята". Новый поворот в деле уральского экс-участкового
29 января, 08:00
"Захоронение проведено, брошенных гробов на кладбище в Зайково нет", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, уточняет пресс-служба.
РИА Новости пока не располагает комментарием профильных ведомств и организаций по поводу изначальных подробностей данной ситуации.
Транспортировка гробов в ковше экскаватора на кладбище в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В Ярославле похоронной службе запретили привозить умерших в экскаваторе
1 декабря 2023, 13:02
 
ПроисшествияКурган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала