https://ria.ru/20240203/groby-1925207346.html
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище - РИА Новости, 03.02.2024
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:29
2024-02-03T14:29
2024-02-03T14:29
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курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации. Как сообщило в субботу издание Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг, на кладбище в курганском микрорайоне Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале. "Захоронение проведено, брошенных гробов на кладбище в Зайково нет", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка, уточняет пресс-служба. РИА Новости пока не располагает комментарием профильных ведомств и организаций по поводу изначальных подробностей данной ситуации.
https://ria.ru/20240129/kriminal-1923717550.html
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913141059.html
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происшествия, курган
В Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
Горадминистрация: в Кургане брошенные гробы с телами захоронили на кладбище
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев – РИА Новости. Захоронения провели на кладбище в Кургане, где были найдены брошенные гробы с телами, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации.
Как сообщило в субботу издание Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к сфере ритуальных услуг, на кладбище в курганском микрорайоне Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124-м квартале.
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"Захоронение проведено, брошенных гробов на кладбище в Зайково нет", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, уточняет пресс-служба.
РИА Новости пока не располагает комментарием профильных ведомств и организаций по поводу изначальных подробностей данной ситуации.
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