https://ria.ru/20240203/germaniya-1925191088.html

Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров

Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров - РИА Новости, 03.02.2024

Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров

Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:43

2024-02-03T12:43

2024-02-03T20:30

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. "Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля 2024 года, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать значительно больше времени для поездки на автомобиле", — говорится в сообщении. По информации Bild, фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов. К некоторым машинам прикреплены таблички с лозунгами против правящей коалиции. Первого февраля движение самолетов в Германии было существенно нарушено из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а 4 и 5 февраля бастовать будут пилоты авиакомпании Discover Airlines — "дочки" крупнейшего немецкого перевозчика Lufthansa. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. В ответ фермеры начали массовые протесты: провели недельную забастовку, блокировали автобаны, по всей стране прокатились демонстрации с участием тысяч единиц сельхозтехники. На этом фоне правительство решило не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Но переговоры между властями и представителями аграриев пока не привели к значимым результатам.

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франкфурт-на-майне, германия