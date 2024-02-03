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Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров - РИА Новости, 03.02.2024
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12:43 03.02.2024 (обновлено: 20:30 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/germaniya-1925191088.html
Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров
Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров - РИА Новости, 03.02.2024
Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров
Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:43
2024-02-03T20:30
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров. "Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля 2024 года, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать значительно больше времени для поездки на автомобиле", — говорится в сообщении. По информации Bild, фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов. К некоторым машинам прикреплены таблички с лозунгами против правящей коалиции. Первого февраля движение самолетов в Германии было существенно нарушено из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а 4 и 5 февраля бастовать будут пилоты авиакомпании Discover Airlines — "дочки" крупнейшего немецкого перевозчика Lufthansa. В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. В ответ фермеры начали массовые протесты: провели недельную забастовку, блокировали автобаны, по всей стране прокатились демонстрации с участием тысяч единиц сельхозтехники. На этом фоне правительство решило не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Но переговоры между властями и представителями аграриев пока не привели к значимым результатам.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html
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в мире, франкфурт-на-майне, германия
В мире, Франкфурт-на-Майне, Германия
Аэропорт Франкфурта сообщил о перебоях в движении из-за протеста фермеров

Аэропорт Франкфурта-на-Майне заявил о перебоях в движении из-за акций протеста

© AP Photo / Michael ProbstФермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. 3 февраля 2024
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. 3 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. 3 февраля 2024
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аэропорт Франкфурта-на-Майне, крупнейший в Германии, предупредил о перебоях в движении транспорта из-за протестов фермеров.
"Из-за зарегистрированной акции протеста фермеров с раннего утра субботы, 3 февраля 2024 года, в районе аэропорта Франкфурта будут серьезные перебои в движении. Fraport просит пассажиров по возможности путешествовать на общественном транспорте или закладывать значительно больше времени для поездки на автомобиле", — говорится в сообщении.
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По информации Bild, фермеры пригнали к аэропорту около двух тысяч тракторов. К некоторым машинам прикреплены таблички с лозунгами против правящей коалиции.
Первого февраля движение самолетов в Германии было существенно нарушено из-за забастовки сотрудников служб безопасности аэропортов, а 4 и 5 февраля бастовать будут пилоты авиакомпании Discover Airlines — "дочки" крупнейшего немецкого перевозчика Lufthansa.
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В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо и льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. В ответ фермеры начали массовые протесты: провели недельную забастовку, блокировали автобаны, по всей стране прокатились демонстрации с участием тысяч единиц сельхозтехники.
На этом фоне правительство решило не отменять субсидии одномоментно, а сокращать их пошагово в ближайшие четыре года, а льготы по налогу на транспортные средства оставить в силе. Но переговоры между властями и представителями аграриев пока не привели к значимым результатам.
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