https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

В Госдуме предложили ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД

В Госдуме предложили ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД - РИА Новости, 03.02.2024

В Госдуме предложили ужесточить наказание за неподчинение сотрудникам ГИБДД

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за невыполнение требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля и нарушение правил... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:01

2024-02-03T16:01

2024-02-03T16:01

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за невыполнение требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов, следует из электронной базы ГД. "Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона "от пятисот до восьмисот рублей" до диапазона "от семи до десяти тысяч рублей", а также установить повышенную административную ответственность (лишение водительских прав на срок до 6 месяцев - ред.) за повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства", - следует из пояснительной записки. Часть 2 статьи 12.25 КоАП устанавливает ответственность за невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства. "В последнее время отмечается существенное снижение транспортной дисциплины водителей из-за увеличения случаев игнорирования законных требований сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, в том числе в связи с несоответствием санкций статьи 12.25 КоАП РФ степени опасности запрещаемых ей деяний… Штрафы за предусмотренные частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ нарушения, ввиду их незначительного размера… несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором", - следует из пояснительной записки. Отмечается, что законопроект разработан в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства, воспрепятствованием их деятельности и нарушением правил прохождения весового и габаритного контроля тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами. Также законопроектом в частности, увеличивается штраф за нарушение правил перевозки грузов с пятиста рублей до ста тысяч рублей. Кроме того, предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля наложение штрафа в размере ста тысяч рублей.

https://ria.ru/20240201/shtrafy-1924869204.html

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общество, россия, госдума рф