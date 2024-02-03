https://ria.ru/20240203/gaza-1925163991.html

Красный Полумесяц уточнил число погибших при обстреле больницы в Газе

Красный Полумесяц уточнил число погибших при обстреле больницы в Газе - РИА Новости, 03.02.2024

Красный Полумесяц уточнил число погибших при обстреле больницы в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило на своем сайте о том, что в результате обстрела израильской армией здания организации и больницы "Аль-Амаль"... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T07:04

2024-02-03T07:04

2024-02-03T07:07

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израиль

хамас

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило на своем сайте о том, что в результате обстрела израильской армией здания организации и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа в пятницу погибли три мирных жителя, шесть человек были ранены, а также подтвердило гибель своей сотрудницы. Ранее организация сообщила о том, что израильские снайперы открыли огонь в направлении ее здания в Хан-Юнисе, в результате есть погибшие и раненые, в том числе по меньшей мере одна сотрудница Палестинского общества Красного Полумесяца. "Палестинское общество Красного Полумесяца осуждает прямой обстрел израильскими оккупационными силами здания общества в Хан-Юнисе и больницы "Аль-Амаль"... в которой находятся тысячи перемещенных лиц, в результате чего погибли три перемещенных лица и наша коллега", - говорится в заявлении общества. Уточняется, что в результате обстрела погибла директор департамента молодежи и волонтерства Хедая Хамад, ранения получили шесть человек. Как отмечает Красный Полумесяц, осада больницы "Аль-Амаль" и штаба организации продолжается двенадцатый день. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240202/izrail-1925042095.html

https://ria.ru/20240202/gaza-1925039266.html

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в мире, израиль, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа