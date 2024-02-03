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Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника - РИА Новости, 03.02.2024
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10:59 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/gaz-1925182349.html
Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника
Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника
Москвичам рассказали о трех правилах, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:59
2024-02-03T10:59
общество
москва
мосгаз
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичам рассказали о трех правилах, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разработали три простых правила, о которых следует помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, маскирующихся под работников АО "Мосгаз"", - говорится в сообщении. Первое, о чем надо помнить москвичам - такие работы проводят строго по графику. Поэтому горожанам советуют уточнять даты на сайте и в Telegram-боте АО "Мосгаз" или подписаться на уведомления о предстоящей проверке. Кроме того, сотрудники газовой службы приходят только в форме, темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Специалисты должны предъявлять владельцу квартиры служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой и верным сроком действия документа. Москвичам также стоит не забывать, что профильный сотрудник всегда приходит один и не предлагает платных услуг. "Если сомнения все-таки остались, то можно позвонить по телефону: 104 или 7 (800) 700-71-04", - добавляется в сообщении.
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общество, москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Москвичам напомнили, что сотрудники газовой службы приходят только в форме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичам рассказали о трех правилах, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разработали три простых правила, о которых следует помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, маскирующихся под работников АО "Мосгаз"", - говорится в сообщении.
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Первое, о чем надо помнить москвичам - такие работы проводят строго по графику. Поэтому горожанам советуют уточнять даты на сайте и в Telegram-боте АО "Мосгаз" или подписаться на уведомления о предстоящей проверке.
Кроме того, сотрудники газовой службы приходят только в форме, темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Специалисты должны предъявлять владельцу квартиры служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой и верным сроком действия документа.
Москвичам также стоит не забывать, что профильный сотрудник всегда приходит один и не предлагает платных услуг.
"Если сомнения все-таки остались, то можно позвонить по телефону: 104 или 7 (800) 700-71-04", - добавляется в сообщении.
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ОбществоМоскваМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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