https://ria.ru/20240203/gaz-1925182349.html

Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника - РИА Новости, 03.02.2024

Эксперты рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

Москвичам рассказали о трех правилах, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:59

2024-02-03T10:59

2024-02-03T10:59

общество

москва

мосгаз

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москвичам рассказали о трех правилах, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разработали три простых правила, о которых следует помнить, чтобы не стать жертвой мошенников, маскирующихся под работников АО "Мосгаз"", - говорится в сообщении. Первое, о чем надо помнить москвичам - такие работы проводят строго по графику. Поэтому горожанам советуют уточнять даты на сайте и в Telegram-боте АО "Мосгаз" или подписаться на уведомления о предстоящей проверке. Кроме того, сотрудники газовой службы приходят только в форме, темно-синей спецовке со светоотражающими полосами, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Специалисты должны предъявлять владельцу квартиры служебное удостоверение с фотографией и печатью компании с фирменной голограммой и верным сроком действия документа. Москвичам также стоит не забывать, что профильный сотрудник всегда приходит один и не предлагает платных услуг. "Если сомнения все-таки остались, то можно позвонить по телефону: 104 или 7 (800) 700-71-04", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html

https://ria.ru/20240126/mchs-1923545034.html

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общество, москва, мосгаз, городское хозяйство москвы