В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа
Депутат Нильсен: ЕС опустошает рынок СПГ из-за потерь после отказа от газа из РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран, считает депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен.
Нильсен написал обращение к министру энергетики Терье Аасланду, которое опубликовано на сайте парламента. В своем запросе парламентарий просит уточнить, насколько серьезно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую он проводит после февраля 2022 года. Сама Норвегия не входит в ЕС, однако последовательно поддерживает большинство решений Евросоюза.
"Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", - отметил депутат.
Он считает, что вследствие такой политики цены на энергоносители резко взлетели, а энергетическая бедность и выбросы парниковых газов увеличились. Депутат спрашивает министра, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.