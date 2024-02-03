https://ria.ru/20240203/gaz-1925175926.html

В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа

В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 03.02.2024

В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа

Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:01

2024-02-03T10:01

2024-02-03T10:49

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МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран, считает депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен. Нильсен написал обращение к министру энергетики Терье Аасланду, которое опубликовано на сайте парламента. В своем запросе парламентарий просит уточнить, насколько серьезно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую он проводит после февраля 2022 года. Сама Норвегия не входит в ЕС, однако последовательно поддерживает большинство решений Евросоюза. "Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", - отметил депутат. Он считает, что вследствие такой политики цены на энергоносители резко взлетели, а энергетическая бедность и выбросы парниковых газов увеличились. Депутат спрашивает министра, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

https://ria.ru/20240122/gaz-1922677938.html

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