Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 03.02.2024 (обновлено: 10:49 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/gaz-1925175926.html
В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа
В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 03.02.2024
В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа
Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:01
2024-02-03T10:49
россия
норвегия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:261:2047:1412_1920x0_80_0_0_55e3c6cbdd6bde6cb65eb0134eb42803.jpg
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран, считает депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен. Нильсен написал обращение к министру энергетики Терье Аасланду, которое опубликовано на сайте парламента. В своем запросе парламентарий просит уточнить, насколько серьезно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую он проводит после февраля 2022 года. Сама Норвегия не входит в ЕС, однако последовательно поддерживает большинство решений Евросоюза. "Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", - отметил депутат. Он считает, что вследствие такой политики цены на энергоносители резко взлетели, а энергетическая бедность и выбросы парниковых газов увеличились. Депутат спрашивает министра, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
https://ria.ru/20240122/gaz-1922677938.html
https://ria.ru/20240106/gaz-1919909775.html
россия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833473494_0:281:2047:1816_1920x0_80_0_0_b1d63e49b1b788334ad5b0e5fd5cf9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, евросоюз, в мире
Россия, Норвегия, Евросоюз, В мире
В Норвегии рассказали о последствиях отказа от российского газа

Депутат Нильсен: ЕС опустошает рынок СПГ из-за потерь после отказа от газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Евросоюз с 2022 года опустошает мировой рынок СПГ, чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа, что негативно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран, считает депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен.
Нильсен написал обращение к министру энергетики Терье Аасланду, которое опубликовано на сайте парламента. В своем запросе парламентарий просит уточнить, насколько серьезно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую он проводит после февраля 2022 года. Сама Норвегия не входит в ЕС, однако последовательно поддерживает большинство решений Евросоюза.
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
Вчера, 08:00
"Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", - отметил депутат.
Он считает, что вследствие такой политики цены на энергоносители резко взлетели, а энергетическая бедность и выбросы парниковых газов увеличились. Депутат спрашивает министра, планируется ли инвестировать в инфраструктуру и увеличить объем трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других регионов.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Блумберг" объяснил падение цен на газ в Европе
22 января, 03:35
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Будущее российского газа в Европе зависит от политики, заявила эксперт
6 января, 09:52
 
РоссияНорвегияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала