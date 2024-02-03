https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

Взял и запретил: Байден преподнес Европе шоковый сюрприз

Взял и запретил: Байден преподнес Европе шоковый сюрприз - РИА Новости, 03.02.2024

Взял и запретил: Байден преподнес Европе шоковый сюрприз

Лишившись российского трубопроводного газа, в ЕС налегли на сжиженный. Одним из ключевых импортеров стали США — в Европу уходит больше 60 процентов... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Лишившись российского трубопроводного газа, в ЕС налегли на сжиженный. Одним из ключевых импортеров стали США — в Европу уходит больше 60 процентов американского СПГ-экспорта. Вашингтон не раз подчеркивал стабильность поставок: отгрузят сколько потребуется. Однако на этой неделе Белый дом приостановил выдачу разрешений на контракты. Европейцы обескуражены: в частности, в Германии американцев назвали "ненадежными" партнерами. Чем обернется предвыборный сюрприз от Джо Байдена — в материале РИА Новости.Новые под запретомИсключение сделают лишь в случае непредвиденных ситуаций в области национальной безопасности, уточняют в Белом доме."Мы внимательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергобезопасность США и окружающую среду", — отметил Байден.Министр энергетики Дженнифер Грэнхольм подчеркнула, что уже утвержденные экспортные проекты или поставки союзникам, включая Европу, не пострадают.Решение Байдена — это победа климатических групп, требовавших остановить строительство СПГ-предприятий на побережье Мексиканского залива, пишет The Wall Street Journal.По мнению аналитиков, президент сделал довольно широкий шаг навстречу экологам и климатической повестке в целом."Обратная сторона экспорта СПГ — необходимость многомиллиардных инвестиций в терминалы для охлаждения и транспортировки газа и, что даже важнее, нарушение стимулов для перехода на возобновляемые источники энергии, не говоря уже об экологически небезопасных технологиях гидроразрыва пласта", — поясняет Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова."Климатическая истерия"Наблюдатели указывают: решение носит предвыборный характер, оно скорее дипломатическое. Однако Европа нервничает.Доля российского трубопроводного газа в общем импорте энергоносителей в ЕС резко упала (с 41 процента в 2021-м до примерно восьми в 2023-м), доля СПГ, напротив, подскочила с 20 до 42 процентов. В прошлом году Вашингтон обеспечил почти половину поставок (46 процентов, по данным Еврокомиссии). По этому показателю США стали вторыми после Норвегии (49 процентов).Решение Байдена по новым контрактам показывает ненадежность США как поставщика энергоресурсов для ФРГ, заявил РИА Новости член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре."Нынешний президент ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше международных торговых отношений", — сказал он. Это существенно отличается от проверенных временем германо-российских сделок, которые были стабильными даже во время холодной войны, подчеркнул парламентарий.Хотя действующие контракты исполнят, конъюнктура не на стороне европейцев. Катар, опорный импортер СПГ для Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании, задерживает поставки, ссылаясь на нестабильность в акватории Красного моря. Это угроза энергетической безопасности ЕС, отмечает Павел Марышев, директор по развитию инжиниринговой компании "Энергия Плюс".Переориентация на СПГ и без того обошлась Европе дорого — цены на топливо взлетели до рекордных отметок."Учитывая галопирующий рост спроса на СПГ, прогнозируемый в Китае и АТР, и отставание предложения, американские политические интенции могут повысить среднюю цену в среднесрочной перспективе на пять-семь процентов", — полагает Марышев."Это месть"Решение Белого дома не сулит ничего хорошего и местному бизнесу: запрет вырвет огромные суммы из доходов американских компаний, под вопросом планы по реализации многомиллиардных программ. Пересмотр коснется десятка проектов, на которые подали заявки, но еще не получили одобрения. В их числе CP2 — огромный завод СПГ в Луизиане мощностью 20 миллионов тонн в год с пиковой производительностью в 24 миллиона тонн, запланированный в Venture Global.Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса Стив Скэлис считает, что Байден "уступил давлению радикалов-экстремистов". Это, по его словам, "возмутительная атака на американскую энергетику"."Под угрозой не только экономический рост, рабочие места и энергетическая безопасность, но и обеспечение энергоносителями наших союзников в Европе, когда те больше всего в них нуждаются", — говорит он. Председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик сказал РИА Новости, что Байден "отомстил Техасу за односторонние меры урегулирования миграционного кризиса"."Мы должны воспринимать эти действия так, как есть: сознательный подрыв силы и национальной безопасности США, а также прямая месть Техасу за удержание линии на нашей южной границе", — возмущается он.Бизнес США, ЕС и Японии призвал Байдена возобновить выдачу лицензий на экспорт.Согласно совместному письму Торговой палаты США, бизнес-ассоциаций ЕС и Японии BusinessEurope и Keidanren, спрос на СПГ можно удовлетворить, не навредив прогрессу в сфере сокращения вредных выбросов в атмосферу."Грязный экспорт"Как пишет Bloomberg, Европа рискует оказаться в экономической зависимости от СПГ из США."Решение ЕС заменить российский газ на американский СПГ вместо более жесткого перехода к возобновляемым источникам энергии означает, что энергетическая безопасность по-прежнему зависит от факторов, находящихся далеко за пределами контроля, — таких как сезон ураганов в Атлантике или политическая игра в Вашингтоне", — указывает издание.Собственно, эту зависимость, уже давно признали в Еврокомиссии (ЕК). В частности, об этом газете Financial Times сообщил генеральный директор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен.В CША злятся. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее "грязный экспорт".Специалисты указывают и на то, что Байден обесценивает масштабные внешнеполитические усилия, в том числе санкционную блокаду российского "Арктик СПГ 2"."В целом даже попытка ограничить присутствие североамериканских компаний на общемировом СПГ-рынке — это шанс для российских, прежде всего "Новатэка". В ноябре ЕС закупил у России почти три миллиона тонн СПГ. Европейцы дуалистично подошли к санкциям: трубопроводный газ запрещают, сжиженный покупают", — отмечает Марышев.Поэтому ЕС вполне может обратиться к Москве за дополнительными поставками. Ни о каких скидках речи, разумеется, не пойдет."Реализуемые проекты по СПГ усиливают позиции России на этом рынке, но Москва не станет дисконтировать или как-либо стимулировать лояльность "бывших партнеров", все будет решаться на конкурентной основе", — подчеркивает Александр Арский, доцент департамента логистики Финансового университета при Правительстве России.По данным Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022-м российский экспорт СПГ в Европу достиг исторического максимума — 16,7 миллиарда кубометров. В 2021-м было 12,3. В прошлом году ЕС импортировал из России топлива на 6,1 миллиарда евро, забрав более половины всего нашего СПГ-экспорта.

https://ria.ru/20240130/gaz-1924411878.html

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924698338.html

https://ria.ru/20230925/zavisimost-1898398546.html

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, сша, европа, россия, джо байден, штеффен котре, майк джонсон, евросоюз, еврокомиссия, спг