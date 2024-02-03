https://ria.ru/20240203/frg-1925228454.html

В ФРГ обвиненный СМИ в шпионаже на Россию помощник депутата покинул пост

В ФРГ обвиненный СМИ в шпионаже на Россию помощник депутата покинул пост - РИА Новости, 03.02.2024

В ФРГ обвиненный СМИ в шпионаже на Россию помощник депутата покинул пост

Помощник депутата немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность в связи с обвинениями СМИ в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:07

2024-02-03T17:07

2024-02-03T17:07

в мире

россия

украина

евгений шмидт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Помощник депутата немецкого парламента от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность в связи с обвинениями СМИ в шпионаже на Россию, сообщил парламентарий Евгений Шмидт. Ранее несколько СМИ опубликовали материал, в котором утверждалось, что Сергиенко работает на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России. Сам Сергиенко отвергает озвученные обвинения. "Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать. Развернутая против него кампания в СМИ делает невозможным продолжение его работы. Господин Сергиенко работал на меня, чтобы помогать дискриминируемым русскоязычным гражданам: людям, которые с начала войны на Украине столкнулись с массовой враждебностью, в том числе из-за освещения в СМИ. Я уважаю его решение и могу его понять", - написал Шмидт в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ). Депутат также заявил, что подал в суд на издание Bild за изложение недостоверной информации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

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в мире, россия, украина, евгений шмидт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)