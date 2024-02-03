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Появились подробности о мужчине, ранившем людей ножом на вокзале в Париже - РИА Новости, 03.02.2024
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14:19 03.02.2024 (обновлено: 14:35 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/frantsiya-1925206238.html
Появились подробности о мужчине, ранившем людей ножом на вокзале в Париже
Появились подробности о мужчине, ранившем людей ножом на вокзале в Париже - РИА Новости, 03.02.2024
Появились подробности о мужчине, ранившем людей ножом на вокзале в Париже
Напавший с ножом на Лионском вокзале в Париже страдает от психического расстройства, инцидент пока не классифицируется как террористический акт, передает... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:19
2024-02-03T14:35
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Напавший с ножом на Лионском вокзале в Париже страдает от психического расстройства, инцидент пока не классифицируется как террористический акт, передает телеканал BFMTV. Ранее в субботу три человека получили ранения в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже. Сообщалось, что нападавший является выходцем из Мали. Правоохранителям удалось его быстро задержать. "Следователи подозревают психическое расстройство. У подозреваемого были найдены лекарства от психического заболевания", – передает канал. Отмечается, что признаков религиозности мужчины не было выявлено. Прибывший на место происшествия префект Парижа Лоран Нуньес подтвердил СМИ, что у нападавшего были обнаружены документы, подтверждающие его легальное пребывание в Италии, как вид на жительство в стране, благодаря чему он смог попасть на территорию Франции. Он добавил, что задержанный "очевидно страдает от психического расстройства", при нем были обнаружены лекарства. Кроме того, по его словам, на данный момент нет подтверждений тому, что речь идет о теракте, однако в ходе расследования будут изучены обстоятельства его пребывания в Италии, содержание его телефонных разговоров и сообщений, а также его высказывания в ходе допроса.Согласно источнику в полиции, мужчина пытался поджечь свой рюкзак на вокзале. Прохожие подошли к нему, чтобы узнать, что происходит, после чего он совершил нападение. Один из трех пострадавших был ранен в живот. Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Вход в один из залов вокзала был перекрыт, сотрудники были эвакуированы.
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в мире, париж, италия, франция
В мире, Париж, Италия, Франция
Появились подробности о мужчине, ранившем людей ножом на вокзале в Париже

BFMTV: напавший с ножом на вокзале в Париже страдает от психического заболевания

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONСотрудники судебно-медицинской экспертизы на месте нападения с ножом на железнодорожном вокзале Парижа Гар-де-Лион
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы на месте нападения с ножом на железнодорожном вокзале Парижа Гар-де-Лион - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы на месте нападения с ножом на железнодорожном вокзале Парижа Гар-де-Лион
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Напавший с ножом на Лионском вокзале в Париже страдает от психического расстройства, инцидент пока не классифицируется как террористический акт, передает телеканал BFMTV.
Ранее в субботу три человека получили ранения в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже. Сообщалось, что нападавший является выходцем из Мали. Правоохранителям удалось его быстро задержать.
«
"Следователи подозревают психическое расстройство. У подозреваемого были найдены лекарства от психического заболевания", – передает канал. Отмечается, что признаков религиозности мужчины не было выявлено.
Прибывший на место происшествия префект Парижа Лоран Нуньес подтвердил СМИ, что у нападавшего были обнаружены документы, подтверждающие его легальное пребывание в Италии, как вид на жительство в стране, благодаря чему он смог попасть на территорию Франции. Он добавил, что задержанный "очевидно страдает от психического расстройства", при нем были обнаружены лекарства. Кроме того, по его словам, на данный момент нет подтверждений тому, что речь идет о теракте, однако в ходе расследования будут изучены обстоятельства его пребывания в Италии, содержание его телефонных разговоров и сообщений, а также его высказывания в ходе допроса.
Согласно источнику в полиции, мужчина пытался поджечь свой рюкзак на вокзале. Прохожие подошли к нему, чтобы узнать, что происходит, после чего он совершил нападение. Один из трех пострадавших был ранен в живот. Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Вход в один из залов вокзала был перекрыт, сотрудники были эвакуированы.
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