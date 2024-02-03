https://ria.ru/20240203/parizh-1925183791.html

В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале

В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале - РИА Новости, 03.02.2024

В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале

По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:17

2024-02-03T11:17

2024-02-03T19:11

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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV."Нападение с ножом произошло на Лионском вокзале в субботу 3 февраля", – передает канал со ссылкой на полицию.Отмечается, что нападение было совершено около 8.00 по местному времени (10.00 мск), правоохранители быстро задержали нападавшего.Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Согласно знакомому с делом источнику, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения. Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.

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париж, в мире, франция