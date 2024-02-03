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В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале - РИА Новости, 03.02.2024
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале
По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:17
2024-02-03T11:17
2024-02-03T19:11
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV."Нападение с ножом произошло на Лионском вокзале в субботу 3 февраля", – передает канал со ссылкой на полицию.Отмечается, что нападение было совершено около 8.00 по местному времени (10.00 мск), правоохранители быстро задержали нападавшего.Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Согласно знакомому с делом источнику, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения. Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.
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париж, в мире, франция
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале
При нападении мужчины с ножом на Лионском вокзале в Париже пострадали 3 человека
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости.
По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV
.
"Нападение с ножом произошло на Лионском вокзале в субботу 3 февраля", – передает канал со ссылкой на полицию.
Отмечается, что нападение было совершено около 8.00 по местному времени (10.00 мск), правоохранители быстро задержали нападавшего.
Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Согласно знакомому с делом источнику, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения. Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.
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