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В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале - РИА Новости, 03.02.2024
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11:17 03.02.2024 (обновлено: 19:11 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/parizh-1925183791.html
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале - РИА Новости, 03.02.2024
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале
По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:17
2024-02-03T19:11
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ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV."Нападение с ножом произошло на Лионском вокзале в субботу 3 февраля", – передает канал со ссылкой на полицию.Отмечается, что нападение было совершено около 8.00 по местному времени (10.00 мск), правоохранители быстро задержали нападавшего.Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Согласно знакомому с делом источнику, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения. Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.
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париж, в мире, франция
Париж, В мире, Франция
В Париже злоумышленник с ножом напал на людей на вокзале

При нападении мужчины с ножом на Лионском вокзале в Париже пострадали 3 человека

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONОцепление на месте нападения с ножом на Лионском железнодорожном вокзале Парижа. 3 февраля 2024
Оцепление на месте нападения с ножом на Лионском железнодорожном вокзале Парижа. 3 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Оцепление на месте нападения с ножом на Лионском железнодорожном вокзале Парижа. 3 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое человек получили ранения в результате нападения с ножом, совершенного неизвестным на Лионском вокзале в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
"Нападение с ножом произошло на Лионском вокзале в субботу 3 февраля", – передает канал со ссылкой на полицию.
Отмечается, что нападение было совершено около 8.00 по местному времени (10.00 мск), правоохранители быстро задержали нападавшего.
Атака привела к перебоям в движении транспорта, проходящего через вокзал. Согласно знакомому с делом источнику, нападавший является выходцем из Мали 1992 года рождения. Полицейским он представил итальянское водительское удостоверение.
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