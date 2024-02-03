Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ
AFP: Франция расследует гибель на Украине двух своих "гуманитарных работников"
© Pixabay / PexelsВид на Париж
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции заявила, что начала расследование обстоятельств гибели на Украине двух французских "гуманитарных работников", передает агентство Франс Пресс.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
"Расследование начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищенного международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что расследование поручено сотрудникам Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH).
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".