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Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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01:12 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/frantsiya-1925150534.html
Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ
Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ
Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции заявила, что начала расследование обстоятельств гибели на Украине двух французских "гуманитарных... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:12
2024-02-03T01:12
в мире
франция
украина
стефан сежурне
себастьян лекорню
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции заявила, что начала расследование обстоятельств гибели на Украине двух французских "гуманитарных работников", передает агентство Франс Пресс. Ранее в пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. "Расследование начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищенного международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что расследование поручено сотрудникам Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH). Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924712620.html
https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html
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в мире, франция, украина, стефан сежурне, себастьян лекорню, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины
Франция расследует гибель на Украине двух своих граждан, пишут СМИ

AFP: Франция расследует гибель на Украине двух своих "гуманитарных работников"

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции заявила, что начала расследование обстоятельств гибели на Украине двух французских "гуманитарных работников", передает агентство Франс Пресс.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений ещё троими. Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждал, что двое французских "волонтеров" погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
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"Расследование начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и умышленном посягательстве на жизнь человека, защищенного международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что расследование поручено сотрудникам Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечества и преступлений на почве ненависти (OCLCH).
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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