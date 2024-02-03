https://ria.ru/20240203/feyki-1925213395.html

Суд избрал запрет определенных действий педиатру по делу о фейках об армии

Суд избрал запрет определенных действий педиатру по делу о фейках об армии - РИА Новости, 03.02.2024

Суд избрал запрет определенных действий педиатру по делу о фейках об армии

Тушинский суд Москвы не стал заключать под стражу врача-педиатра, которая, по данным СК, насмехалась над тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу ребенком и... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:14

2024-02-03T15:14

2024-02-03T15:21

происшествия

россия

москва

украина

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тушинский суд Москвы не стал заключать под стражу врача-педиатра, которая, по данным СК, насмехалась над тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу ребенком и оправдывала действия ВСУ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении Надежды Буяновой меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде. Там уточнили, что женщину освободили из-под стражи в зале суда. Ей предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ). Санкция предусматривает штраф до полутора миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Возбудить уголовное дело против нее ранее поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, педиатр московской поликлиники, судя по сообщениям СМИ, во время приема пациентов "высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих Вооруженных сил РФ в рамках проведения специальной военной операции". Как указали в ведомстве, узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.

https://ria.ru/20240202/konfiskatsiya-1925004222.html

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происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины