Рейтинг@Mail.ru
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ
Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T23:45
2024-02-03T23:45
эстония
россия
москва
нато
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_705576f4f2646b7df4eb987ddfbd05a3.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR. "В последние недели Эстония и другие страны - от Польши до Финляндии - фиксировали серьезные сбои в работе навигационной системы GPS. По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории", - говорится в сообщении. По словам главы службы управления частотами отдела связи департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу, сейчас эффект от блокировок GPS невелик. Если их интенсивность возрастет, Эстония может обратиться в Международный союз электросвязи или непосредственно к российской стороне. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231204/nato-1779707873.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909426_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_09868ecdb6c517dd355492ba691fbe51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, россия, москва, нато, дмитрий песков, в мире
Эстония, Россия, Москва, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ

ERR: Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными

© AP Photo / Pavel GolovkinЭстония
Эстония - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR.
"В последние недели Эстония и другие страны - от Польши до Финляндии - фиксировали серьезные сбои в работе навигационной системы GPS. По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории", - говорится в сообщении.
НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Страны НАТО: цели альянса и отношения с Россией – мнение экспертов
4 декабря 2023, 14:28
По словам главы службы управления частотами отдела связи департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу, сейчас эффект от блокировок GPS невелик. Если их интенсивность возрастет, Эстония может обратиться в Международный союз электросвязи или непосредственно к российской стороне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
ЭстонияРоссияМоскваНАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала