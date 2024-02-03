https://ria.ru/20240203/estoniya-1925269565.html

Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ

Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

Эстония пожаловалась на блокировку GPS российскими военными, пишут СМИ

Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T23:45

2024-02-03T23:45

2024-02-03T23:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев - РИА Новости. Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR. "В последние недели Эстония и другие страны - от Польши до Финляндии - фиксировали серьезные сбои в работе навигационной системы GPS. По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории", - говорится в сообщении. По словам главы службы управления частотами отдела связи департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу, сейчас эффект от блокировок GPS невелик. Если их интенсивность возрастет, Эстония может обратиться в Международный союз электросвязи или непосредственно к российской стороне. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231204/nato-1779707873.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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эстония, россия, москва, нато, дмитрий песков, в мире