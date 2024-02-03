https://ria.ru/20240203/ekonomika-1925170687.html

Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП

Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП - РИА Новости, 03.02.2024

Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП

Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:30

2024-02-03T09:30

2024-02-03T09:30

экономика

россия

марина абрамова

ввп

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. "В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро",- сказала она. По ее словам, "если три года назад о существовании креативной экономики в стране мало кто слышал, то сегодня уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире". По данным опроса ВЦИОМ, заметила эксперт, 73% россиян в той или иной степени согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества заметную роль. "Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному", - заключила Абрамова.

https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, марина абрамова, ввп