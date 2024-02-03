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Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП - РИА Новости, 03.02.2024
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09:30 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ekonomika-1925170687.html
Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП
Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП
Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:30
2024-02-03T09:30
экономика
россия
марина абрамова
ввп
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова. "В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро",- сказала она. По ее словам, "если три года назад о существовании креативной экономики в стране мало кто слышал, то сегодня уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире". По данным опроса ВЦИОМ, заметила эксперт, 73% россиян в той или иной степени согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества заметную роль. "Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному", - заключила Абрамова.
https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912442369.html
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экономика, россия, марина абрамова, ввп
Экономика, Россия, Марина Абрамова, ВВП
Эксперт оценила долю креативной экономики в российском ВВП

Абрамова: доля креативной экономики в ВВП РФ составляет 4,87% и продолжает расти

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Доля креативной экономики в ВВП России составляет сейчас 4,87%, и она быстро растет, заявила РИА Новости президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова.
"В настоящее время доля креативной экономики в ВВП России составляет 4,87%, по данным Агентства стратегических инициатив. Да, мы в начале пути, но движемся по нему весьма быстро",- сказала она.
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По ее словам, "если три года назад о существовании креативной экономики в стране мало кто слышал, то сегодня уже никто не сомневается, что без ее развития Россия никогда не станет конкурентоспособной в мире".
По данным опроса ВЦИОМ, заметила эксперт, 73% россиян в той или иной степени согласны с тем, что креативные индустрии начинают играть в экономике и жизни общества заметную роль.
"Новый этап развития этих индустрий в России начнется с принятия закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", которое ожидается уже в феврале. Закон структурирует этот сектор, предполагается создать единый реестр участников рынка, определить и зафиксировать, какой бизнес и по каким признакам относится к креативному", - заключила Абрамова.
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ЭкономикаРоссияМарина АбрамоваВВП
 
 
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