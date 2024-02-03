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Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса

Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса - РИА Новости, 03.02.2024

Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах, направляя дополнительные средства на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:10

2024-02-03T12:10

2024-02-03T12:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах, направляя дополнительные средства на развитие производства, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2017 году город присвоил статус промкомплекса производственной площадке одной из крупнейших фармацевтических компаний "Биннофарм Групп". Благодаря такой мере поддержки средняя экономия предприятия за последние три года составила около 20 миллионов рублей. Сэкономленные средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента. В этом году компания подтвердила статус промышленного комплекса, достигнув требуемых для этого показателей. В частности, объем инвестиций предприятия за пять лет – 200 миллионов рублей. Производство обеспечивает рабочими местами более 300 специалистов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, "Биннофарм" с 2006 года разрабатывает и производит лекарства и вакцины в полном соответствии с международным стандартом GMP (Good Manufacturing Practice). Благодаря статусу промкомплекса компания инвестирует больше средств в НИОКР и модернизацию производства. Например, компания планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.Как отметил директор по производственной деятельности предприятия Анатолий Ягленко, мощности "Биннофарм" на площадке в Зеленограде составляют около семи миллионов упаковок лекарств в год. Копания выпускает оригинальные препараты и биоаналоги, применяемые в кардиологии, пульмонологии, неврологии, гастроэнтерологии и эндокринологии.

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика