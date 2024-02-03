Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/efimov-1925122988.html
Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса
Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса - РИА Новости, 03.02.2024
Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса
Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах, направляя дополнительные средства на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:10
2024-02-03T12:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827730965_4:34:2204:1272_1920x0_80_0_0_c8d7640da4850fd459836f3269b85448.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах, направляя дополнительные средства на развитие производства, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2017 году город присвоил статус промкомплекса производственной площадке одной из крупнейших фармацевтических компаний "Биннофарм Групп". Благодаря такой мере поддержки средняя экономия предприятия за последние три года составила около 20 миллионов рублей. Сэкономленные средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента. В этом году компания подтвердила статус промышленного комплекса, достигнув требуемых для этого показателей. В частности, объем инвестиций предприятия за пять лет – 200 миллионов рублей. Производство обеспечивает рабочими местами более 300 специалистов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, "Биннофарм" с 2006 года разрабатывает и производит лекарства и вакцины в полном соответствии с международным стандартом GMP (Good Manufacturing Practice). Благодаря статусу промкомплекса компания инвестирует больше средств в НИОКР и модернизацию производства. Например, компания планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.Как отметил директор по производственной деятельности предприятия Анатолий Ягленко, мощности "Биннофарм" на площадке в Зеленограде составляют около семи миллионов упаковок лекарств в год. Копания выпускает оригинальные препараты и биоаналоги, применяемые в кардиологии, пульмонологии, неврологии, гастроэнтерологии и эндокринологии.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827730965_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_df43a64c6eeeb8c4f635ab68529c8648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса

Заммэра Ефимов: столичная фармкомпания подтвердила статус промкомплекса

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" подтвердила статус промышленного комплекса, позволяющий экономить на налогах, направляя дополнительные средства на развитие производства, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В 2017 году город присвоил статус промкомплекса производственной площадке одной из крупнейших фармацевтических компаний "Биннофарм Групп". Благодаря такой мере поддержки средняя экономия предприятия за последние три года составила около 20 миллионов рублей. Сэкономленные средства производитель может направить на собственное развитие, модернизацию площадки и расширение ассортимента. В этом году компания подтвердила статус промышленного комплекса, достигнув требуемых для этого показателей. В частности, объем инвестиций предприятия за пять лет – 200 миллионов рублей. Производство обеспечивает рабочими местами более 300 специалистов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, "Биннофарм" с 2006 года разрабатывает и производит лекарства и вакцины в полном соответствии с международным стандартом GMP (Good Manufacturing Practice). Благодаря статусу промкомплекса компания инвестирует больше средств в НИОКР и модернизацию производства. Например, компания планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.
Как отметил директор по производственной деятельности предприятия Анатолий Ягленко, мощности "Биннофарм" на площадке в Зеленограде составляют около семи миллионов упаковок лекарств в год. Копания выпускает оригинальные препараты и биоаналоги, применяемые в кардиологии, пульмонологии, неврологии, гастроэнтерологии и эндокринологии.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала