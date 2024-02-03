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В Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 03.02.2024
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14:50 03.02.2024 (обновлено: 14:58 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/dtp-1925209840.html
В Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека
В Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека - РИА Новости, 03.02.2024
В Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека
Три человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:50
2024-02-03T14:58
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, на 224-м километре автодороги "Екатеринбург - Серов" водитель грузового автомобиля "Тонар" при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с четырьмя транспортными средствами. "В результате автоаварии пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении. В настоящее время движение транспортного потока на части трассы, где произошло ДТП, ограничено и осуществляется по одной полосе.
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека

ГАИ: в Свердловской области в массовом ДТП пострадали три человека

© ГИБДД Свердловской областиДТП на 224 км автодороги "Екатеринбург-Серов"
ДТП на 224 км автодороги Екатеринбург-Серов
© ГИБДД Свердловской области
ДТП на 224 км автодороги "Екатеринбург-Серов"
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Три человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на 224-м километре автодороги "Екатеринбург - Серов" водитель грузового автомобиля "Тонар" при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с четырьмя транспортными средствами.
© ГИБДД Свердловской областиДТП на 224 км автодороги "Екатеринбург-Серов"
ДТП на 224 км автодороги Екатеринбург-Серов
© ГИБДД Свердловской области
ДТП на 224 км автодороги "Екатеринбург-Серов"
"В результате автоаварии пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время движение транспортного потока на части трассы, где произошло ДТП, ограничено и осуществляется по одной полосе.
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