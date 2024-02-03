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В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека

В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024

В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека

Два человека погибли после столкновения двух фур с последующим возгоранием на федеральной трассе М-5 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:18

2024-02-03T10:18

2024-02-03T10:18

происшествия

иглинский район

республика башкортостан

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УФА, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли после столкновения двух фур с последующим возгоранием на федеральной трассе М-5 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, в Иглинском районе на 1535-м километре трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей, транспортные средства загорелись. "В результате ДТП, предварительно, погибли два человека. Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский - Улу-Теляк - Урман - Ауструм",- говорится в сообщении.

иглинский район

республика башкортостан

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иглинский район, республика башкортостан