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В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024
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10:18 03.02.2024
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В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека
В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека - РИА Новости, 03.02.2024
В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека
Два человека погибли после столкновения двух фур с последующим возгоранием на федеральной трассе М-5 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:18
2024-02-03T10:18
происшествия
иглинский район
республика башкортостан
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УФА, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли после столкновения двух фур с последующим возгоранием на федеральной трассе М-5 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, в Иглинском районе на 1535-м километре трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей, транспортные средства загорелись. "В результате ДТП, предварительно, погибли два человека. Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский - Улу-Теляк - Урман - Ауструм",- говорится в сообщении.
иглинский район
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происшествия, иглинский район, республика башкортостан
Происшествия, Иглинский район, Республика Башкортостан
В Башкирии в ДТП с участием двух фур погибли два человека

В Башкирии два человека погибли при возгорании двух фур после столкновения

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух фур на трассе М5 Урал в Башкирии
Место ДТП, где произошло столкновение двух фур на трассе М5 Урал в Башкирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение двух фур на трассе М5 Урал в Башкирии
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УФА, 3 фев - РИА Новости. Два человека погибли после столкновения двух фур с последующим возгоранием на федеральной трассе М-5 в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Иглинском районе на 1535-м километре трассы М-5 произошло лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей, транспортные средства загорелись.
"В результате ДТП, предварительно, погибли два человека. Дорога перекрыта, организован объезд с 1525 по 1542 км через населённые пункты: Майский - Улу-Теляк - Урман - Ауструм",- говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИглинский районРеспублика Башкортостан
 
 
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