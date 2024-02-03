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Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе
Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе - РИА Новости, 03.02.2024
Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников спецоперации в городе... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:49
2024-02-03T14:49
2024-02-03T14:49
происшествия
владикавказ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 3 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников спецоперации в городе Владикавказе Северной Осетии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в СМИ появилась публикация о том, что неизвестный разрушил могилы участников спецоперации, похороненных на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания Устову В.Х. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.
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владикавказ
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происшествия, владикавказ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе
Бастрыкин поручил завести дело по осквернению могил бойцов СВО во Владикавказе