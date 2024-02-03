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Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе

Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе - РИА Новости, 03.02.2024

Бастрыкин отреагировал на осквернение могил бойцов СВО во Владикавказе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников спецоперации в городе... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:49

2024-02-03T14:49

2024-02-03T14:49

происшествия

владикавказ

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 3 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников спецоперации в городе Владикавказе Северной Осетии, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в СМИ появилась публикация о том, что неизвестный разрушил могилы участников спецоперации, похороненных на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. "По данному факту следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания Устову В.Х. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240127/izbienie-1923832186.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)