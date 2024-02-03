https://ria.ru/20240203/bryussel-1925186979.html

Брюссель отреагировал на сообщения об ударах США по Сирии и Ираку

Брюссель отреагировал на сообщения об ударах США по Сирии и Ираку - РИА Новости, 03.02.2024

Брюссель отреагировал на сообщения об ударах США по Сирии и Ираку

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, а также верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвала к сдержанности на фоне ударов США по... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:54

2024-02-03T11:54

2024-02-03T11:54

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ирак

сша

сирия

жозеп боррель

аджа лябиб

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министерство обороны сша

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, а также верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвала к сдержанности на фоне ударов США по объектам в Сирии и Ираке в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании. "Мы призываем к сдержанности, мы знаем, что насилие никогда не может быть ответом. Мы знаем об ударах США по иранским объекта в Ираке и Сирии… Это вызывает обеспокоенность, мы призываем к сдержанности, диалогу и дипломатии. Это единственный способ добиться деэскалации ситуации на Ближнем Востоке", - сказала глава бельгийского внешнеполитического ведомства перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза. В свою очередь, Боррель отметил, что "мы призываем всех стараться избегать эскалации, конечно, это будет в повестке (заседания глав МИД в субботу - ред.)". "Мы переживаем критическую ситуацию на Ближнем Востоке", - добавил он. В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, сша, сирия, жозеп боррель, аджа лябиб, евросоюз, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году