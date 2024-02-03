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После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 03.02.2024 (обновлено: 22:43 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/bpla-1925265163.html
После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал
После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 03.02.2024
После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T22:40
2024-02-03T22:43
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
россия
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 20.00 мск средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. "Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в Telegram-канале.
брянская область
россия
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брянская область, происшествия, россия, выгоничский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз
После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Богомаз: после уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 20.00 мск средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью.
"Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияРоссияВыгоничский районАлександр Богомаз
 
 
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