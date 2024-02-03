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После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал

После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 03.02.2024

После уничтожения БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T22:40

2024-02-03T22:40

2024-02-03T22:43

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

россия

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения украинских беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 20.00 мск средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. "Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в Telegram-канале.

брянская область

россия

выгоничский район

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брянская область, происшествия, россия, выгоничский район, александр богомаз