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Боррель неожиданно высказался о войне - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 03.02.2024 (обновлено: 12:12 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/borrel-1925182630.html
Боррель неожиданно высказался о войне
Боррель неожиданно высказался о войне - РИА Новости, 03.02.2024
Боррель неожиданно высказался о войне
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге прокомментировал нынешнюю международную ситуацию известным латинским выражением: "Если хочешь мира, готовься к... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:03
2024-02-03T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
европа
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге прокомментировал нынешнюю международную ситуацию известным латинским выражением: "Если хочешь мира, готовься к войне"."Все, включая меня, всегда предпочитают масло пушкам, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. "Si vis pacem, para bellum" — если хочешь мира, готовься к войне", — написал он. Боррель добавил, что сейчас во всех европейских странах сложилась очень напряженная экономическая и социальная ситуация. По его словам, в таких условиях может быть сложно увеличить военные расходы для поддержки Украины и развивать оборонный потенциал."Однако именно это и необходимо делать, если мы хотим сохранить нашу безопасность", — утверждает глава евродипломатии. Киеву срочно нужно больше боеприпасов, но ЕС далек от этой цели, признал Боррель."Мировая нехватка боеприпасов, проблемы в логистике и необходимое время для новых инвестиций стали причинами задержки в поставках вооружения Украине", — считает он. Как писало на днях издание Responsible Statecraft, у Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает.При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России". Кроме того, по его мнению, Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
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в мире, украина, жозеп боррель, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Европа, Евросоюз
Боррель неожиданно высказался о войне

Боррель заявил, что если хочешь мира, то надо готовиться к войне

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге прокомментировал нынешнюю международную ситуацию известным латинским выражением: "Если хочешь мира, готовься к войне".
"Все, включая меня, всегда предпочитают масло пушкам, но без адекватных пушек мы вскоре можем оказаться и без масла. "Si vis pacem, para bellum" — если хочешь мира, готовься к войне", — написал он.
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Боррель добавил, что сейчас во всех европейских странах сложилась очень напряженная экономическая и социальная ситуация. По его словам, в таких условиях может быть сложно увеличить военные расходы для поддержки Украины и развивать оборонный потенциал.
"Однако именно это и необходимо делать, если мы хотим сохранить нашу безопасность", — утверждает глава евродипломатии.
Киеву срочно нужно больше боеприпасов, но ЕС далек от этой цели, признал Боррель.
"Мировая нехватка боеприпасов, проблемы в логистике и необходимое время для новых инвестиций стали причинами задержки в поставках вооружения Украине", — считает он.
Как писало на днях издание Responsible Statecraft, у Украины заканчивается оружие, а помощь Запада иссякает.
При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России". Кроме того, по его мнению, Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую американскую помощь, если США не смогут договориться о новом финансировании.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отмечал Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом, но если кто-то пожелает, то она к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвропаЕвросоюз
 
 
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