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Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья - РИА Новости, 03.02.2024
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12:20 03.02.2024 (обновлено: 12:37 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/blinovskaya-1925189658.html
Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья
Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья - РИА Новости, 03.02.2024
Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья
Арестованная "королева марафонов" Елена Блиновская опровергла правозащитникам информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:20
2024-02-03T12:37
общество
елена блиновская
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Арестованная "королева марафонов" Елена Блиновская опровергла правозащитникам информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сообщил в субботу РИА Новости председатель ОНК Москвы Георгий Волков.Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Блиновская якобы находится в угнетенном состоянии и сильно похудела.Волков пояснил, что после сообщений члены ОНК Москвы выехали в женский следственный изолятор, где в том числе пообщались и с Блиновской. "Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности",- заявил Волков.Он добавил, что сейчас Блиновская переведена из карантинной камеры в обычную, четырехместную, там у нее две соседки. Жалоб на условия содержания в адрес правозащитников не поступало."Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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общество, елена блиновская, москва, онк
Общество, Елена Блиновская, Москва, ОНК
Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья

ОНК: Блиновская опровергла сообщения об ухудшении состояния своего здоровья

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Арестованная "королева марафонов" Елена Блиновская опровергла правозащитникам информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сообщил в субботу РИА Новости председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Блиновская якобы находится в угнетенном состоянии и сильно похудела.
Волков пояснил, что после сообщений члены ОНК Москвы выехали в женский следственный изолятор, где в том числе пообщались и с Блиновской. "Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности",- заявил Волков.
Он добавил, что сейчас Блиновская переведена из карантинной камеры в обычную, четырехместную, там у нее две соседки. Жалоб на условия содержания в адрес правозащитников не поступало.
«
"Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
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