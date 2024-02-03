https://ria.ru/20240203/blinovskaya-1925189658.html

Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья

Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья - РИА Новости, 03.02.2024

Блиновская рассказала о состоянии своего здоровья

Арестованная "королева марафонов" Елена Блиновская опровергла правозащитникам информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сообщил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:20

2024-02-03T12:20

2024-02-03T12:37

общество

елена блиновская

москва

онк

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Арестованная "королева марафонов" Елена Блиновская опровергла правозащитникам информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сообщил в субботу РИА Новости председатель ОНК Москвы Георгий Волков.Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Блиновская якобы находится в угнетенном состоянии и сильно похудела.Волков пояснил, что после сообщений члены ОНК Москвы выехали в женский следственный изолятор, где в том числе пообщались и с Блиновской. "Елена опровергла информацию об ухудшение ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности",- заявил Волков.Он добавил, что сейчас Блиновская переведена из карантинной камеры в обычную, четырехместную, там у нее две соседки. Жалоб на условия содержания в адрес правозащитников не поступало."Королева марафонов" Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили уклонение от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру новое обвинение - два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20240125/blinovskaya-1923414545.html

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общество, елена блиновская, москва, онк