https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925262214.html

ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью

ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 03.02.2024

ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:55

2024-02-03T21:55

2024-02-03T23:21

брянская область

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

александр богомаз

вооруженные силы украины

выгоничский район

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html

брянская область

россия

выгоничский район

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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы украины, выгоничский район