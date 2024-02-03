https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925262214.html
ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью
ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 03.02.2024
ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:55
2024-02-03T21:55
2024-02-03T23:21
брянская область
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специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
выгоничский район
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России."Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925213649.html
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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз, вооруженные силы украины, выгоничский район
Брянская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Выгоничский район
ПВО перехватила два беспилотника над Брянской областью
МО РФ: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, говорится в сообщении
Министерства обороны России.
"Около 20:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.
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Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, инцидент произошел над территорией Выгоничского района.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.