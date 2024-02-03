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В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером - РИА Новости, 03.02.2024
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Новое оружие России
 
09:06 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html
В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером
В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером - РИА Новости, 03.02.2024
В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером
Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:06
2024-02-03T09:06
новое оружие россии
россия
технологии
мгту "станкин"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. Контроллер – это компьютерная плата, благодаря которой дрон ориентируется в воздухе, обрабатывает информацию и принимает команды оператора. "Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", - рассказали в пресс-службе. Команда центра ведет работу над созданием БПЛА с системой вертикального взлета и посадки. "Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20% по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", – сказал техник молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" Семен Королев, слова которого передала пресс-служба НТИ. По его словам, БПЛА будет сделан из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали – из авиационных сплавов. Проектируемый БПЛА рассчитан на продолжительный полет более 4 часов, то есть при полной загрузке он сможет преодолеть около 250 километров. Крейсерская скорость аппарата составит 60 километров в час. Сегодня команда создает экспериментальную версию дрона, который рассчитан на перевозку до 1 килограмма груза. "Главной отличительной чертой нашего решения является реализация полетного контроллера с использованием российской электронной компонентной базы. Использование отечественного решения имеет множество плюсов - начиная от доступности поддержки и помощи в адаптации решения для конкретного беспилотника клиента, заканчивая преимуществами при оценке в реестре Минпромторга", – объяснил Королев. Полетный контроллер с отечественной элементной базой команда планирует вывести на рынок в третьем квартале 2024 года, уточнили в пресс-службе НТИ. Целевая аудитория разработки – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. По оценкам Росстата, в данный момент таких районах проживают около 500 тысяч человек. Больше всего таких территорий в Сибири и на Севере. Также беспилотник для доставки грузов может быть востребован специалистами МЧС, нефтедобывающей отрасли и в сфере геологоразведки, добавил Королев.
https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html
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россия, технологии, мгту "станкин", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Новое оружие России, Россия, Технологии, МГТУ "Станкин", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером

В РФ инженеры разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ.
Контроллер – это компьютерная плата, благодаря которой дрон ориентируется в воздухе, обрабатывает информацию и принимает команды оператора. "Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", - рассказали в пресс-службе.
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Команда центра ведет работу над созданием БПЛА с системой вертикального взлета и посадки. "Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20% по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", – сказал техник молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" Семен Королев, слова которого передала пресс-служба НТИ.
По его словам, БПЛА будет сделан из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали – из авиационных сплавов. Проектируемый БПЛА рассчитан на продолжительный полет более 4 часов, то есть при полной загрузке он сможет преодолеть около 250 километров. Крейсерская скорость аппарата составит 60 километров в час. Сегодня команда создает экспериментальную версию дрона, который рассчитан на перевозку до 1 килограмма груза.
«
"Главной отличительной чертой нашего решения является реализация полетного контроллера с использованием российской электронной компонентной базы. Использование отечественного решения имеет множество плюсов - начиная от доступности поддержки и помощи в адаптации решения для конкретного беспилотника клиента, заканчивая преимуществами при оценке в реестре Минпромторга", – объяснил Королев.
Полетный контроллер с отечественной элементной базой команда планирует вывести на рынок в третьем квартале 2024 года, уточнили в пресс-службе НТИ. Целевая аудитория разработки – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. По оценкам Росстата, в данный момент таких районах проживают около 500 тысяч человек. Больше всего таких территорий в Сибири и на Севере. Также беспилотник для доставки грузов может быть востребован специалистами МЧС, нефтедобывающей отрасли и в сфере геологоразведки, добавил Королев.
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Новое оружие РоссииРоссияТехнологииМГТУ "Станкин"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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