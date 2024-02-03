https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925170191.html

В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером

В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером - РИА Новости, 03.02.2024

В России разработали БПЛА с полностью отечественным полетным контроллером

Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:06

2024-02-03T09:06

2024-02-03T09:06

новое оружие россии

россия

технологии

мгту "станкин"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Молодые российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с полностью отечественным контроллером, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. Контроллер – это компьютерная плата, благодаря которой дрон ориентируется в воздухе, обрабатывает информацию и принимает команды оператора. "Команда инженеров из молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" разработала беспилотник с полностью отечественным контроллером для мониторинга и доставки грузов в отдаленных и труднодоступных районах страны", - рассказали в пресс-службе. Команда центра ведет работу над созданием БПЛА с системой вертикального взлета и посадки. "Мы планируем уменьшить вклад индуктивного сопротивления крыльев за счет использования свежих исследований в области аэродинамики. Благодаря нововведениям планируем повысить массу полезной нагрузки или дальность полета на 20% по сравнению с классическими решениями по сопоставимой стоимости", – сказал техник молодежного проектного центра МГТУ "Станкин" Семен Королев, слова которого передала пресс-служба НТИ. По его словам, БПЛА будет сделан из современных композитных материалов, а критически нагруженные детали – из авиационных сплавов. Проектируемый БПЛА рассчитан на продолжительный полет более 4 часов, то есть при полной загрузке он сможет преодолеть около 250 километров. Крейсерская скорость аппарата составит 60 километров в час. Сегодня команда создает экспериментальную версию дрона, который рассчитан на перевозку до 1 килограмма груза. "Главной отличительной чертой нашего решения является реализация полетного контроллера с использованием российской электронной компонентной базы. Использование отечественного решения имеет множество плюсов - начиная от доступности поддержки и помощи в адаптации решения для конкретного беспилотника клиента, заканчивая преимуществами при оценке в реестре Минпромторга", – объяснил Королев. Полетный контроллер с отечественной элементной базой команда планирует вывести на рынок в третьем квартале 2024 года, уточнили в пресс-службе НТИ. Целевая аудитория разработки – жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. По оценкам Росстата, в данный момент таких районах проживают около 500 тысяч человек. Больше всего таких территорий в Сибири и на Севере. Также беспилотник для доставки грузов может быть востребован специалистами МЧС, нефтедобывающей отрасли и в сфере геологоразведки, добавил Королев.

https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html

https://ria.ru/20240201/nauka-1924726867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии, мгту "станкин", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)