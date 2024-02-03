https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925166387.html

Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ

Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ

Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:09

2024-02-03T08:09

2024-02-03T08:09

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. "Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины