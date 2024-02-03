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Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925166387.html
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ
Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:09
2024-02-03T08:09
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. "Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ

Голубев: после уничтожения дрона ВСУ в Ростовской области никто не пострадал

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Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.
"Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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