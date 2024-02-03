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Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ
Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:09
2024-02-03T08:09
2024-02-03T08:09
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей. "Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Голубев.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ
Голубев: после уничтожения дрона ВСУ в Ростовской области никто не пострадал