Рейтинг@Mail.ru
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек - РИА Новости, 03.02.2024
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек
Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе - Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:15
2024-02-03T16:15
происшествия
челябинск
советский район
коркино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098957_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_dbd7fb2b6b5f8cd03783e9a620053f58.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе - Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия, сообщается в распоряжении правительства региона. В документе уточняется, что заболевшие животные - кошки - проживали в Советском районе Челябинска по улице Авторемонтная, в доме №2 и в городе Коркино по улице Лесная, в доме №13. Экспертиза, проведенная 31 января 2024 года, подтвердила заболеваемость кошек бешенством. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, указанных в перечне эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов Челябинской области", - говорится в документе. Также указывается, что необходимо ввести ограничительные мероприятия (карантин) в данных очагах и пунктах, в том числе запретить перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением животных в неблагополучных пунктах. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20240129/karantin-1924213280.html
челябинск
советский район
коркино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098957_607:0:3338:2048_1920x0_80_0_0_aad42701830ac043994aa6e2d11fbb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, советский район, коркино
Происшествия, Челябинск, Советский район, Коркино
В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

В районе Челябинска и в Коркино ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошки
Кошки - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Кошки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе - Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия, сообщается в распоряжении правительства региона.
В документе уточняется, что заболевшие животные - кошки - проживали в Советском районе Челябинска по улице Авторемонтная, в доме №2 и в городе Коркино по улице Лесная, в доме №13. Экспертиза, проведенная 31 января 2024 года, подтвердила заболеваемость кошек бешенством.
«
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, указанных в перечне эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов Челябинской области", - говорится в документе.
Также указывается, что необходимо ввести ограничительные мероприятия (карантин) в данных очагах и пунктах, в том числе запретить перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением животных в неблагополучных пунктах. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.
Пустой класс в школе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Дагестане 24 школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
29 января, 18:58
 
ПроисшествияЧелябинскСоветский районКоркино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала