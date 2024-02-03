https://ria.ru/20240203/beshenstvo-1925221082.html

В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек - РИА Новости, 03.02.2024

В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе - Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:15

2024-02-03T16:15

2024-02-03T16:15

происшествия

челябинск

советский район

коркино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098957_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_dbd7fb2b6b5f8cd03783e9a620053f58.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе - Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия, сообщается в распоряжении правительства региона. В документе уточняется, что заболевшие животные - кошки - проживали в Советском районе Челябинска по улице Авторемонтная, в доме №2 и в городе Коркино по улице Лесная, в доме №13. Экспертиза, проведенная 31 января 2024 года, подтвердила заболеваемость кошек бешенством. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, указанных в перечне эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов Челябинской области", - говорится в документе. Также указывается, что необходимо ввести ограничительные мероприятия (карантин) в данных очагах и пунктах, в том числе запретить перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением животных в неблагополучных пунктах. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240129/karantin-1924213280.html

челябинск

советский район

коркино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, советский район, коркино