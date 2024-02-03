https://ria.ru/20240203/belgorod-1925196698.html
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи - РИА Новости, 03.02.2024
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:14
2024-02-03T13:14
2024-02-03T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg
БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", — написал он.В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил губернатор. Село Долгое находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Валуйский городской округ практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам беспилотников.
https://ria.ru/20240203/bpla-1925179663.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_03fe9e74aa1f2a9b36535b6085eaf202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи
Гладков: украинский дрон-камикадзе повредил объект связи в Белгородской области