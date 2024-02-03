https://ria.ru/20240203/belgorod-1925196698.html

В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи

В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи - РИА Новости, 03.02.2024

В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:14

2024-02-03T13:14

2024-02-03T14:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", — написал он.В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил губернатор. Село Долгое находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Валуйский городской округ практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам беспилотников.

https://ria.ru/20240203/bpla-1925179663.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины