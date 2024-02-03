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В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 03.02.2024 (обновлено: 14:57 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/belgorod-1925196698.html
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи - РИА Новости, 03.02.2024
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:14
2024-02-03T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", — написал он.В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил губернатор. Село Долгое находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Валуйский городской округ практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам беспилотников.
https://ria.ru/20240203/bpla-1925179663.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области украинский дрон повредил объект связи

Гладков: украинский дрон-камикадзе повредил объект связи в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского округа Белгородской области и повредил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", — написал он.
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В ближайшее время оперативные службы приступят к ликвидации последствий, добавил губернатор.
Село Долгое находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Валуйский городской округ практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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