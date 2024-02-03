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Иракские группировки заявили об атаке на базу США
Иракские группировки заявили об атаке на базу США - РИА Новости, 03.02.2024
Иракские группировки заявили об атаке на базу США
Иракские шиитские группировки в составе фронта "Исламского сопротивления в Ираке" заявили об атаке на военную базу США "Харир" в Иракском Курдистане, говорится... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:28
2024-02-03T11:28
2024-02-03T11:49
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иракский курдистан
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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Иракские шиитские группировки в составе фронта "Исламского сопротивления в Ираке" заявили об атаке на военную базу США "Харир" в Иракском Курдистане, говорится в их заявлении.Нападение произошло после того, как авиация США нанесла удары по западному Ираку и приграничным районам с Сирией в ответ на убийство американских военнослужащих на базе в Иордании."Продолжая наше сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием в отношении нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в субботу, 3 февраля 2024 года, атаковали американскую оккупационную базу "Харир" в Эрбиле в северном Ираке с помощью беспилотника", - отмечается в заявлении группировок.
https://ria.ru/20240203/udary-1925185518.html
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в мире, сша, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак
В мире, США, Иракский Курдистан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак
Иракские группировки заявили об атаке на базу США
Иракские группировки заявили об атаке на базу США "Харир" с помощью БПЛА