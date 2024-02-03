https://ria.ru/20240203/bayden-1925169182.html

Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ

Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:00

2024-02-03T09:00

2024-02-03T09:00

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джо байден

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет Politico."По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот идиот (президент применил нецензурную версию в оригинале – прим. ред.)", — сообщает издание со ссылкой на источник.Подобные эпитеты идут вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике, пишет Politico.Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.Джо Байден и Дональд Трамп — непримиримые соперники и часто позволяют себе резкие высказывания в адрес друг друга. Так, в конце января экс-президент заявил, что нынешний глава Белого дома не способен быть верховным главнокомандующим и провоцирует "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html

https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, оон