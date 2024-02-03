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Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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09:00 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/bayden-1925169182.html
Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ
Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ
Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:00
2024-02-03T09:00
в мире
сша
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет Politico."По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот идиот (президент применил нецензурную версию в оригинале – прим. ред.)", — сообщает издание со ссылкой на источник.Подобные эпитеты идут вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике, пишет Politico.Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.Джо Байден и Дональд Трамп — непримиримые соперники и часто позволяют себе резкие высказывания в адрес друг друга. Так, в конце января экс-президент заявил, что нынешний глава Белого дома не способен быть верховным главнокомандующим и провоцирует "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html
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РИА Новости
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, оон
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН
Байден обматерил Трампа из-за шутки, пишут СМИ

Politico: президент США Байден обматерил Трампа из-за шуток про мужа Пелоси

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден за закрытыми дверями обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки над мужем бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, пишет Politico.
"По словам собеседника Байдена, он сказал о Трампе: "Какой же тот идиот (президент применил нецензурную версию в оригинале – прим. ред.)", — сообщает издание со ссылкой на источник.
Подобные эпитеты идут вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике, пишет Politico.
Отмечается, что Белый дом отказался от комментариев.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Трамп поставил ультиматум Байдену, потребовав право на неприкосновенность
8 января, 17:37
Джо Байден и Дональд Трамп — непримиримые соперники и часто позволяют себе резкие высказывания в адрес друг друга. Так, в конце января экс-президент заявил, что нынешний глава Белого дома не способен быть верховным главнокомандующим и провоцирует "кровавую бойню", которая будет становиться только хуже.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Байден может успеть до выборов уничтожить США, уверен Трамп
7 января, 07:03
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампООН
 
 
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