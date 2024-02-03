https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html

В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин - РИА Новости, 03.02.2024

В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:06

2024-02-03T12:06

2024-02-03T12:06

авто

россия

германия

владимир путин

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

администрация президента россии

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов. Глава государства уже шесть лет использует автомобиль российского производства – лимузин AURUS. На российской машине президент ездит в России и за границей. Также автомобили AURUS предоставляются зарубежным гостям, которые приезжают в РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого глава государства пользовался Merсedes. "Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", - сказал собеседник агентства. Путин в четверг во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.

https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html

россия

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, германия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), администрация президента россии