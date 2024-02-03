https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин - РИА Новости, 03.02.2024
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:06
2024-02-03T12:06
2024-02-03T12:06
авто
россия
германия
владимир путин
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
администрация президента россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814047935_246:432:3072:2021_1920x0_80_0_0_2b6604cb9d1b31aeea09c03796ebaadb.jpg
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов. Глава государства уже шесть лет использует автомобиль российского производства – лимузин AURUS. На российской машине президент ездит в России и за границей. Также автомобили AURUS предоставляются зарубежным гостям, которые приезжают в РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого глава государства пользовался Merсedes. "Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", - сказал собеседник агентства. Путин в четверг во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.
https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814047935_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_83a44aa4ca1e8fb32b1d1d707a1dae5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, германия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), администрация президента россии
Авто, Россия, Германия, Владимир Путин, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Администрация президента России
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
ФСО: Путин не пользуется иностранными автомобилями из Гаража особого назначения