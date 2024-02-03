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В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин - РИА Новости, 03.02.2024
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12:06 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин - РИА Новости, 03.02.2024
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин
Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:06
2024-02-03T12:06
авто
россия
германия
владимир путин
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
администрация президента россии
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов. Глава государства уже шесть лет использует автомобиль российского производства – лимузин AURUS. На российской машине президент ездит в России и за границей. Также автомобили AURUS предоставляются зарубежным гостям, которые приезжают в РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого глава государства пользовался Merсedes. "Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", - сказал собеседник агентства. Путин в четверг во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.
https://ria.ru/20240201/putin-1924906851.html
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авто, россия, германия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), администрация президента россии
Авто, Россия, Германия, Владимир Путин, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Администрация президента России
В ФСО рассказали, на каких машинах ездит Путин

ФСО: Путин не пользуется иностранными автомобилями из Гаража особого назначения

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКортеж президента РФ
Кортеж президента РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Автомобилей иностранного производства в пользовании президента России Владимира Путина из Гаража особого назначения ФСО РФ нет, рассказал РИА Новости начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов.
Глава государства уже шесть лет использует автомобиль российского производства – лимузин AURUS. На российской машине президент ездит в России и за границей. Также автомобили AURUS предоставляются зарубежным гостям, которые приезжают в РФ. Впервые Путин проехал на новом лимузине 7 мая 2018 года. До этого глава государства пользовался Merсedes.
«
"Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега", - сказал собеседник агентства.
Путин в четверг во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ с иронией высказался о немецком автопроме. Глава государства сказал, что Германия сама его уничтожает.
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АвтоРоссияГерманияВладимир ПутинФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Администрация президента России
 
 
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