Иран отреагировал на удары США по Ираку и Сирии
Представитель МИД Ирана Канаани осудил атаки США на Ирак и Сирию
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 фев – РИА Новости. Удары США по территории Ирака и Сирии служат лишь достижению целей израильского режима, все больше вовлекая американское правительство в конфликт в регионе Ближнего Востока, продолжение подобных инцидентов представляет собой угрозу для мира и безопасности на региональном и международном уровне, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит официальный Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства.
"Военные удары США по Ираку, Сирии и Йемену лишь обеспечивают достижение целей израильского режима... Такого рода атаки вовлекают правительство США в (конфликт - ред.) в регионе больше, чем раньше, и оставляют в тени преступления израильского режима в секторе Газа... Продолжение подобных инцидентов представляет собой угрозу миру и безопасности на региональном и международном уровне", - сказал он.
Иран, заявил представитель МИД исламской республики, "подчеркивает ответственность международного сообщества и Совета Безопасности ООН в отношении предотвращения незаконных и односторонних ударов США по региону и разрастания масштабов кризиса".
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.