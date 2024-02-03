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США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене
США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене - РИА Новости, 03.02.2024
США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене
РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T23:59
2024-02-03T23:59
2024-02-03T23:59
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РИА Новости / Динамика дняАвиация США и Британии атаковала лагерь хуситов в президентском комплексе в столице Йемена Сане - источник РИА Новости в местных органах власти
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сша, в мире, йемен, сана
США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене
США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене
РИА Новости / Динамика дня
Авиация США и Британии атаковала лагерь хуситов в президентском комплексе в столице Йемена Сане - источник РИА Новости в местных органах власти