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США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене

США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене - РИА Новости, 03.02.2024

США и Британия атаковали лагерь хуситов в президентском комплексе в Йемене

РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T23:59

2024-02-03T23:59

2024-02-03T23:59

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РИА Новости / Динамика дняАвиация США и Британии атаковала лагерь хуситов в президентском комплексе в столице Йемена Сане - источник РИА Новости в местных органах власти

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2024

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сша, в мире, йемен, сана