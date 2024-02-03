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Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию

Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию - РИА Новости, 03.02.2024

Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию

Иранский военный советник погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска - иранское агентство со ссылкой на дипломатов РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:30

2024-02-03T09:30

2024-02-03T09:30

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израиль

сирия

дамаск (город)

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Иранский военный советник погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска - иранское агентство со ссылкой на дипломатов

израиль

сирия

дамаск (город)

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2024

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в мире, израиль, сирия, дамаск (город)