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Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию
Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию - РИА Новости, 03.02.2024
Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию
Иранский военный советник погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска - иранское агентство со ссылкой на дипломатов РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:30
2024-02-03T09:30
2024-02-03T09:30
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Иранский военный советник погиб в результате атаки Израиля в пригороде Дамаска - иранское агентство со ссылкой на дипломатов
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в мире, израиль, сирия, дамаск (город)
В мире, Израиль, Сирия, Дамаск (город)
Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на Сирию
Иранский военный советник погиб при атаке Израиля на пригород Дамаска